Живущая в Италии актриса Инга Ильм: «В Риме пандемии нет, но дрова и продукты у меня запасены»

Любимая последним советским поколением Маша Старцева из «Приключений Петрова и Васечкина», актриса театра Пушкина и звезда с первой обложки российского «Плейбоя», давным-давно закончила актерскую карьеру, потом закончила МГУ и профессионально занялась историей. Ее статьи публиковались в серьезных научных сборниках, например, «Труды государственного Эрмитажа». Уже много лет актриса-историк живет в Италии, пишет книги и не очень любит интервью. Со спецкором КП Инга Ильм согласилась поговорить о ситуации с коронавирусом, потому что мы выросли в одном доме на окраине Питера.

Актриса Инга Ильм в фильме «Приключения Петрова и Васечкина».

«Начну с конспирологии»

- Судя по твоим постам в соц.сетях, ты отслеживаешь ход эпидемии, причем подход у тебя строго научный, достаточно беспристрастный. Что происходит?

- Но я начну с конспирологии! Первые два случая заболевания в Италии были зафиксированы, чуть ли не сразу же, как стало понятно, что в Ухане начинается эпидемия. Их поймали сразу. Взяли чуть ли не на улице, пожилую китайскую пару. Увезли в больницу. Все закончилось хорошо – никто не заразился, китайцы вылечились. После этого было затишье, ничего не происходило вообще. Но вдруг, в маленьком городе Конье на Севере Италии, появляются новые заболевшие. Там живет много китайцев, потому что Север – это производства. Было принято считать, что именно в этом городке и был «пациент Зеро», то есть, первый человек, с которого началась эпидемия. Ничего подобного. Эпидемия возникла в баре, куда китайцы ходили смотреть футбол. Но вот какой парадокс, персонал бара заболел, а сами китайцы – нет. При этом, если считать китайцев переносчиками, тоже не сходится – они никуда не ездили и ни с кем не контактировали из китайских туристов.

- Что власти?

- Власти отреагировали моментально. Сразу же устроили карантин в Конье. На данный момент, на Севере закрыто уже 9 городов, это больше 50 тысяч жителей.

Итальянцы ждут автобуса, стараясь держаться друг от друга на безопасном расстоянии.Фото: REUTERS

- Но локализовать вспышку не удалось?

- В этих городках, на заводах работали люди из Калабрии. Им сказали: «либо мы вас запираем здесь, либо вы уезжаете». Как они уехали – мне тоже интересно. Если на машине, то очень долго. Если на поезде, часов пять, но им пришлось делать пересадки… Я за них беспокоюсь, потому что в Калабрии бедная инфраструктура и очень много людей.

- В чем ты увидела конспирологию?

- Непредсказуемое распространение вируса. Я бы поняла, если бы началось с Венеции. Там толпы туристов, там шел в этот момент карнавал. Правда, его закрыли на два дня раньше. Но Венецию не затронуло, вирус появился в Падуе. Сейчас появилась версия, что во всем виноваты наличные деньги, кэш. Сколько это коронавирус живет на деньгах мы не знаем. Пишут лишь, что у нас в Италии особая форма. Вирус появился возле Милана и на фешенебельных курортах. Откуда? Сейчас не туристический сезон и в целом, в Италии очень тихо. Я общаюсь с хозяевами гостиниц в Риме, они еще несколько недель назад, сказали, что 47% мест в отелях свободны. Мне кажется, Рим контролируют, потому что это Ватикан. В Риме никто не заболел. Тут защищают папский престол четыре вида полиции и спецслужбы. А Милан – Москва, там все итальянские деньги.

В Милане проводится целый комплекс мероприятий для недопущения распространения опасного коронавируса.Фото: REUTERS

«В Италии не скрывают, а другие помалкивают»

- Италия на третьем месте по заболеваемости коронавирусом, как реагируют ближайшие соседи?

- Ле Пен уже потребовала закрыть границы Франции, но власти пока думают, потому что 8% ВВП Франции, это туристы. Сейчас, только что, закрылась от Италии Австрия. Там два заболевших юноши-студента, приехали из Италии на поезде. Швейцария тоже закрылась, только что, перед нашим разговором.

- Я вспоминаю так называемый грипп-«испанку», который выкосил людей не меньше, чем Первая мировая, а переболели им 30% жителей Земли. А назвали его так, потому что Испания в Первой мировой не участвовала, не было военной цензуры и газеты не стесняясь писали об эпидемии. А остальные, воюющие страны, болели, но помалкивали. Это к вопросу о том, получаем ли мы всю информацию. Так ли все ужасно?

- Только что приятельница летела из Италии в Париж, у нас ей измерили температуру, осмотрели, чем-то обработали, а во Францию вход свободен. Но Италия взялась за вирус серьезно, даже сделали обновляемую карту заражений, чтобы отслеживать эпидемию. Мне кажется, что именно у нас ничего не скрывается, а другие помалкивают.

- Ты готова к Декамерону?*

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

- Да. Всегда. Я из Ленинграда. И у меня даже дрова есть. Продуктов у меня и так недели на две бы хватило, а сейчас я и месяц могу продержаться

- Ты как историк, можешь оценить происходящее? Европа же не в первый раз переживала опустошительные эпидемии. У нее есть такой опыт…

- Мы пока не имеем права называть это пандемией. Пандемия – это когда умерших больше, чем выздоровевших. И страдают пожилые люди, молодежь выздоравливает.

- Кстати, именно Венецианская республика подарила нам такое понятие, как «карантин».

- Его вчера продлили до 38 дней, поняли, что двух недель недостаточно. Да, самая известная пандемия – «Черная чума», которая убила всю Италию в 14 веке. Флоренцию, Пизу, всю Тоскану. Там вся история остановилась на 100 лет. При изучении истории видна вот эта дыра, провал, когда страна лишилась целого поколения молодых людей, которые не успели после себя ничего оставить. Центр Италии тогда находился во Флоренции, там был банк Папы. Венеция и Флоренция – вот кто правил миром на тот момент. Имеется в виду мир евро центрический.

- Подобные тяжелые воспоминания остаются в исторической памяти народа, нет?

- Я заметила, что не смотря на свою природную расслабленность, итальянцы как-то очень быстро подхватились. Думаю, если бы они сразу не стали закрывать города… Причем люди это восприняли без истерик, спокойно – «так надо». Конечно, прошло 700 лет…

* Декамерон

Переводится с греческого, как «десятиднев». Одно из самых известных произведений Джованни Бокаччо. Во время эпидемии «Черной чумы» 14 века, три юноши и семь барышень уезжают из зараженной Флоренции, закрываются на вилле и рассказывают друг другу истории о любви.