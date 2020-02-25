Никого не трогаю, выбираю в миланском бутике белье — а из Москвы звонят: бойся коронавируса!

Возникнув два месяца назад в китайском городе Ухань, коронавирус нового типа шагает по планете. Вспышки смертельной болезни отмечаются в Южной Корее, Японии, а теперь и в Северной Италии. Власти европейских стран грозятся ввести карантин и отменить свободное передвижение в Шенгенской зоне — ведь от «чумы 2020 года» по всему миру скончалось почти 3 тысячи человек. Впрочем, истерика в СМИ вокруг этих событий — почти столь же опасная болезнь, как сам коронавирус. Об этом — в тексте нашего колумниста Елены Бодуэн.

Наконец вернулась в Москву из Милана и могу рассказать про веселые деньки в маске и эпидемию короновируса в Италии. Мои адекватные друзья, уверовав в китайский заразу и начитавшись СМИ, каждый день накручивали: все, мне конец.

Предыстория: мы прилетели в Милан на показ Филиппа Плейна в рамках Недели моды, а параллельно заражённые из Китая шлялись по Ломбардии, делая свое высокотемпературное дело. Народ начал заболевать.

Знаете, вот реально как во время летней грозы — солнышко, небо голубое, и вмиг — чёрные тучи и молнии. Так и у нас. В один момент начали отменять модные показы (Армани отменили), карнавал в Венеции... У нас на глазах начали закрываться магазины — все «сладкие» лавки вокруг нашего дома перестали работать (хотя, может, для моей фигуры оно и к лучшему). Одинокие люди в масках вдруг потерялись в толпе таких же в медицинских повязках. Площадь Дуомо покинули, кажется, даже голуби.

Видела фотки из местных магазинов — типа, пустые полки и апокалипсис. Специально пошла проверить (вру — за санкционным сыром и вином в Москву) — полки полные. А улицы — пустые.

В день нашего отъезда на площадях слонялись только возрастные итальянцы (потому что им в принципе уже все равно, они видели в жизни всё) и русские (потому что нам всегда все равно, мы ничего не боимся). Ну и пара клошаров. Аэропорт был пуст — я никогда не видела такого.

Зато со второго дня моего там пребывания телефон переполняли звонки и смс. Одни друзья решили, что я остаюсь на карантин. Другие кидали стремные ссылки о состоянии дел в Италии. Третьи заставляли срочно менять билет. Четвёртые просто причитали. Пятые хотели меня развлекать и отвлекать от беды.

В общем, шок! Хожу в бутике выбираю итальянское белье — а меня успокаивают. Конечно, я тут же начала тревожиться (а что ещё делать, когда говорят: «ты не волнуйся только»), у меня поднялась температура, каждый человек стал казаться инфицированным.

Площадь Дуомо покинули, кажется, даже голуби.Фото: Елена БОДУЭН

Я на всех злилась и просила оставить в покое. Мне казалось, что я маленькая девочка, сижу на полу в пустом доме, а мне стучат в окна, звонят в двери и телефоны, хотят, чтобы я начала паниковать.

С таким настроением вылетаю из Милана в Россию. И о ужас, в самолете много «с виду китайцев». Оказывается — малайзийцы. Совместный рейс. Рулёжка. Рядом со мной — мужчина. Зовёт стюарда. И так интимно шепчет ему на ухо:

— Видите эту женщину (азиатка в маске)? Вы же понимаете, откуда она? Пересадите ее от нас.

Стюард оказался вменяемый, охренел, сказал, неэтично пересаживать человека из-за его национальности. Cосед обиделся и уснул. Зато другой попутчик рассказал, что мы точно не разобьёмся и не заразимся, поскольку он умеет зрить в будущее: «Я даже по моргам ездил, изучал линии на руках, и по своей знаю, когда придёт мой срок».

По прилёту в Москву началась тревога — боялась, что заберут на карантин. Да какой там! Если в Италии нам светили в глаза, измеряли температуру, то обратно — ноль. Никто ничего не проверил.

И пишу я к тому, что весь мир сам себе накручивает, вместо того, чтобы предпринимать разумные меры безопасности. Но спасибо большое всем, кто за меня волновался. Это ценно, друзья!

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