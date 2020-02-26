Эпидемиолог Александр Лукашев: Когда эпидемию назовут пандемией, останавливать ее будет поздно

Какие новые «сюрпризы» готовит нам китайский коронавирус? Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Семеновского университета Александр Лукашев считает, что существует большая вероятность второй волны эпидемии заболевания.

- Александр Николаевич, как вы относитесь к идее Международного олимпийского комитета отменить летние олимпийские Игры в Японии? Вроде бы, респираторные вирусные инфекции активизируются осенью-зимой, а к лету ситуация может кардинально измениться и эпидемия сойдет на нет.

- Ситуация абсолютно непредсказуема. Действительно, была надежда, что заболевание утихнет к лету, это казалось вполне возможным вариантом развития событий. Теперь надежда тает, ведь за последнюю неделю ситуация изменилась худшему. Я имею в виду вспышки заболевания новых странах.

- Но Китай бодро заявляет, что пик эпидемии уже пройден…

- Да, пик пройден, но в Китае. А в других странах, возможно, все только начинается. Первые случаи заражения зафиксировали в Испании, Алжире, Румынии, Австрии и Швейцарии, коронавирус проник в 40 стран мира…

- Вы утверждаете, что в октябре нас может настигнуть вторая волна коронавируса?

- Это один из вариантов развития событий. Как оно будет на самом деле - никто не знает. Респираторные коронавирусы имеют сезонность с декабря по апрель, поэтому есть надежда, что в первую волну наша страна не попадет, если она не начнется в ближайшие недели. Однако сейчас еще нельзя уверенно сказать, что первая волна нас миновала, либо вторая волна уже началась.

- Весь мир в панике: в Китае к борьбе с вирусом привлекают армию и спецназ, но генеральный директор ВОЗ заявил в понедельник, что коронавирус нельзя назвать пандемией…

- Когда эпидемию назовут пандемией - останавливать ее будет поздно. Американский центр контроля за заболеваемостью считает риск пандемии очень высоким, и сейчас предпринимаются все усилия чтобы отсрочить ее по времени.

- Что даст отсрочка?

- Она даст надежду на то, что за это время удастся найти лекарства или разработать вакцины. Кроме того, отсрочка позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения.

- По слухам, Китай не выдал нам штамма заболевания. Против чего наши медики создают вакцину?

- У меня нет информации насчет штамма. Но на первом этапе разработки вакцины совсем не обязательно его иметь. Сейчас, когда появились россияне, заразившиеся на круизом лайнере, есть надежда, что штамм выделят и у нас.

- Правда ли, что пациенты не вырабатывают иммунитет к заболеванию и заражаются повторно?

- Не могу сказать с полной уверенностью, но скорее всего, это не повторное заражение. Вероятно, пациентов рано выписали, хотя утверждать не могу - научных данных не видел

- Как вы относитесь к словам коллег о том, что угроза коронавируса просто выдумана, чтобы подорвать экономику Китая.

- Это выдумки. Убытки несет не только Китай, но и все страны, поэтому коронавирус никому не выгоден.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/760201" frameborder="0"></iframe> Предупреждал о коронавирусе.Доктор Ли Вэньлян ещё в конце прошлого года предупреждал коллег о коронавирусе Но его не слушали. Более того, ему запретили «сеять панику»

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