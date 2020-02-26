Как мы накормили, запертую в четырех стенах Дарью

- А так нынче карантинных кормят? - удивляется тетка, сворачивая шею, заглядывая в мою тележку.

А там - 3 кило картошки. 5-литровая бутылка воды. Банка икры. Свежая оливьешечка из кулинарии. Оттуда же курица-гриль. Бутылки виски, коньяка. Стиральный порошок. «Маша, не перепутай! Для цветных вещей», - по телефону предупредила меня спецкор «КП» Дарья Асламова, запертая в своей квартире на двухнедельный карантин после командировки в Пекин. В нашей стране бой объявили не только коронавирусу, но и всем тем, кто едет из инфицированного Китая...

Мой джентльменско-карантийный набор очень удивлял покупателей в супермаркете. Школьники за моей спиной дружно ржали: мол, смотрите, тетка в 10 утра уже за двумя бутылками пришла. Тоже мне, нашли тетку...

Дом Даши спрятался в глубине спального района. У подъезда встречаю фотокора «КП» Мишу Фролова.

- Купил веревку в хозмаге. - Миша сует мне разноцветный моток. - Попробуем Дашке привязать пакет на земле, а она его к себе в квартиру затянет.

Даша воет в трубку:

- Я живу на 7-м этаже! Вы мне все бутылки разобьете! Не смейте! Несите сами!

Спецоперация по доставке еды на 7-й этаж по воздуху привлекла внимание всего дома: пока пакет поднимался, он то и дело бился соседям в окна...Фото: Михаил ФРОЛОВ

Похоже, спецоперация по доставке продуктов по воздуху не состоится. Решаем оставить все у квартиры Дарьи.

- Даша, мы же с вами с декабря не виделись. Давайте вы дверь слегка приоткроете. Я буду стоять в тамбуре, а вы у себя в коридоре. И мы так с вами пообщаемся, - говорю я в телефон, выглядывая Асламову в окне на 7-м этаже.

- Нет! - отрезает решительно Даша, а с ней лучше не спорить. - Я - человек дисциплинированный. Мне запретили любые контакты с окружающим миром. Я даже дочь выслала из квартиры, иначе карантин бы и на нее распространялся. А тут вы пришли. А если соседи увидят, как мы общаемся, и донесут в полицию? Мне же впаяют штраф или административное наказание за то, что я - потенциальный источник заразы - контактирую со здоровыми людьми, - имеет в виду Дарья.

- А как же вы общались вчера с врачом и полицейским?

- Это другое. Врач пришел, удостоверился, что я здорова.

- А полиция на что?

- А вдруг у меня были бы какие-нибудь симптомы, температура, кашель, а я бы отказалась ехать в инфекционку и начала сопротивляться...

- Тут надо тогда целый батальон звать...

Даша смеется.

- Думала, пока в карантине, язык какой-нибудь начну учить, - говорит она. - Испанский, например. Но что-то лень, да и работа не отпускает. Все звонят, спрашивают, как я. Но хоть и покормить не забывают!

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