Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: К вернувшимся из Китая врачи приезжают вместе с полицией

Часть 1, часть 2, часть 3, часть 4 ,часть 5, часть 6, часть 7.

ВЫБОР НЕБОГАТ: ОДИН ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЛИ ДВОЕ?

Я стала пугливой, как лань. Звонок по телефону:

- Я ваш дежурный доктор, - умильный голос в трубке (так разговаривают с душевнобольными). – Cейчас к вам приду.

- Зачем? – пугаюсь я. – Я вас не вызывала.

- А я все равно приду.

- А если я дверь не открою?

- А я с полицией приду.

- Сколько полицейских?

- Могу взять двоих. Но, думаю, одного хватит.

Люди в масках. Вот врач, а вот - полицейский, очень хорошенький и даже вежливыФото: Дарья АСЛАМОВА

А я только наложила на лицо маску для освежения кожи. Надо же как-то в себя прийти после командировки в Китай?! Хотя какое тут к чертовой матери освежение?

Ровно через пятнадцать минут звонок в дверь.

- Это мы! - тот же сладкий голос.

- А чем докажете?

- Позвоните в 146 поликлинику и спросите.

Я лихорадочно пишу в фэйсбуке: «ЛЮДИ! ЗВОНЯТ ДОКТОР И ПОЛИЦЕЙСКИЙ! ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ?»

Интернет просто взрывается: «Нет! Без ордера не пускать!», «Повяжут и увезут!», «Звоните в МЧС!» (мол, испугаются других силовых служб и уедут).

«ГОРЛО И НОСИК ПОКАЖИТЕ»

Я звоню в поликлинику, сдираю с лица коричневую маску и одновременно читаю сообщения. Слышу, как на площадку выходят соседи. Лает собака. Ну, и репутация у меня скоро будет в доме!

Поликлиника строго велит открыть дверь.

Впускаю. Люди в масках. Вот врач, а вот - полицейский, очень хорошенький и даже вежливый! Некий Николай Швецов из Первого оперативного полка, судя по предъявленным документам. И почему я не успела накраситься? А если ему придется меня повязать, вот как он это будет делать? Даже интересно. В этом что-то есть, согласитесь.

- Сейчас температуру смерим. Горло и носик покажите, пожалуйста!

(Что за дурацкая манера у врачей разговаривать с нами, как с малолетними придурками!)

- Если вы не хотите наших ежедневных визитов, посылайте мне по утрам вашу температурку на телефон.

Карантин – крайне беспокойное время!Фото: Дарья АСЛАМОВА

- А как мне добывать еду, доктор?

- Если хотите, мы вас сразу заберем в инфекционку, - благодушно замечает доктор. – Там вас накормят.

Я покрываюсь холодным потом. Там же я точно чем-то могу заразиться! Несмотря на то, что врачи считают подобное утверждение глупостью. Да лучше дома сдохнуть!

«Сосед что-то пилит, ему все стучат. Температура 36,7. У мужа 39 и он хочет заботы». Спецкор КП Дарья Асламова ведёт репортаж из карантина по коронавирусу 00:00 00:00

Я с облегчением закрываю дверь и слышу, как на лестничной площадке шебаршатся соседи. У них впечатлений - на целый день! Чего только стоил визит моей коллеги Наташи Вороной, с которой мы орали через железную дверь друг другу: «СУМКИ С ЕДОЙ ЗАБЕРИ! Я ИХ НА ПОЛ ПОСТАВИЛА!» «НАТАША! НЕ ТРОГАЙ РУЧКУ ДВЕРИ! А ВДРУГ ОНА ЗАРАЗНАЯ? БЕГИ В ЛИФТ! Я ПОТОМ ЗАБЕРУ!»

И тут снова залаяла собака, и вышли соседи. О боже! Карантин – крайне беспокойное время!

Текст расписки отсылал к Постановлению Правительства РФ по борьбе с коронавирусом.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Его приняли на пике истерии вокруг китайской заразы, 31 января сего года.Фото: Дарья АСЛАМОВА