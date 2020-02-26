2020-02-26T15:48:56+03:00
Общество

Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: К вернувшимся из Китая врачи приезжают вместе с полицией

Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем [видео]
Дарья АСЛАМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Дарья Асламова на днях вернулась из КитаяДарья Асламова на днях вернулась из КитаяФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Часть 1, часть 2, часть 3, часть 4 ,часть 5, часть 6, часть 7.

ВЫБОР НЕБОГАТ: ОДИН ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЛИ ДВОЕ?

Я стала пугливой, как лань. Звонок по телефону:

- Я ваш дежурный доктор, - умильный голос в трубке (так разговаривают с душевнобольными). – Cейчас к вам приду.

- Зачем? – пугаюсь я. – Я вас не вызывала.

- А я все равно приду.

- А если я дверь не открою?

- А я с полицией приду.

- Сколько полицейских?

- Могу взять двоих. Но, думаю, одного хватит.

Люди в масках. Вот врач, а вот - полицейский, очень хорошенький и даже вежливы Фото: Дарья АСЛАМОВА

Люди в масках. Вот врач, а вот - полицейский, очень хорошенький и даже вежливыФото: Дарья АСЛАМОВА

А я только наложила на лицо маску для освежения кожи. Надо же как-то в себя прийти после командировки в Китай?! Хотя какое тут к чертовой матери освежение?

Ровно через пятнадцать минут звонок в дверь.

- Это мы! - тот же сладкий голос.

- А чем докажете?

- Позвоните в 146 поликлинику и спросите.

Я лихорадочно пишу в фэйсбуке: «ЛЮДИ! ЗВОНЯТ ДОКТОР И ПОЛИЦЕЙСКИЙ! ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ?»

Интернет просто взрывается: «Нет! Без ордера не пускать!», «Повяжут и увезут!», «Звоните в МЧС!» (мол, испугаются других силовых служб и уедут).

«ГОРЛО И НОСИК ПОКАЖИТЕ»

Я звоню в поликлинику, сдираю с лица коричневую маску и одновременно читаю сообщения. Слышу, как на площадку выходят соседи. Лает собака. Ну, и репутация у меня скоро будет в доме!

Поликлиника строго велит открыть дверь.

Впускаю. Люди в масках. Вот врач, а вот - полицейский, очень хорошенький и даже вежливый! Некий Николай Швецов из Первого оперативного полка, судя по предъявленным документам. И почему я не успела накраситься? А если ему придется меня повязать, вот как он это будет делать? Даже интересно. В этом что-то есть, согласитесь.

- Сейчас температуру смерим. Горло и носик покажите, пожалуйста!

(Что за дурацкая манера у врачей разговаривать с нами, как с малолетними придурками!)

- Если вы не хотите наших ежедневных визитов, посылайте мне по утрам вашу температурку на телефон.

Карантин – крайне беспокойное время! Фото: Дарья АСЛАМОВА

Карантин – крайне беспокойное время!Фото: Дарья АСЛАМОВА

- А как мне добывать еду, доктор?

- Если хотите, мы вас сразу заберем в инфекционку, - благодушно замечает доктор. – Там вас накормят.

Я покрываюсь холодным потом. Там же я точно чем-то могу заразиться! Несмотря на то, что врачи считают подобное утверждение глупостью. Да лучше дома сдохнуть!

«Сосед что-то пилит, ему все стучат. Температура 36,7. У мужа 39 и он хочет заботы». Спецкор КП Дарья Асламова ведёт репортаж из карантина по коронавирусу

00:00
00:00

Я с облегчением закрываю дверь и слышу, как на лестничной площадке шебаршатся соседи. У них впечатлений - на целый день! Чего только стоил визит моей коллеги Наташи Вороной, с которой мы орали через железную дверь друг другу: «СУМКИ С ЕДОЙ ЗАБЕРИ! Я ИХ НА ПОЛ ПОСТАВИЛА!» «НАТАША! НЕ ТРОГАЙ РУЧКУ ДВЕРИ! А ВДРУГ ОНА ЗАРАЗНАЯ? БЕГИ В ЛИФТ! Я ПОТОМ ЗАБЕРУ!»

И тут снова залаяла собака, и вышли соседи. О боже! Карантин – крайне беспокойное время!

Текст расписки отсылал к Постановлению Правительства РФ по борьбе с коронавирусом. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Текст расписки отсылал к Постановлению Правительства РФ по борьбе с коронавирусом.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Его приняли на пике истерии вокруг китайской заразы, 31 января сего года. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Его приняли на пике истерии вокруг китайской заразы, 31 января сего года.Фото: Дарья АСЛАМОВА

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
МегаФон открыл для россиян международный 5G-роуминг
Путешествующие за границу россияне смогут пользоваться самой быстрой технологией мобильной связи на планете. Такую возможность им первым среди отечественных операторов предоставил МегаФон, запустив для своих абонентов международный 5G-роуминг
Потеет рядом с министром и без маски: В Сеть попало видео с совещания зараженного коронавирусом чиновника в Иране
Заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи рассказывал о том, что страна победит коронавирус, но даже на высшем уровне есть проблемы с мерами профилактики COVID-19
Новости 24
Правительство разрешило российским ВС сбивать гражданские самолёты, нарушившие границы России
Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова
Ученые открыли новый временный спутник Земли
В России задержаны 47 тысяч человек, скрывшихся от уголовного преследования в 2019 году
Мишустин освободил от должности бывшую помощницу Медведева
У офиса президента Зеленского участник акции протеста поджег на себе одежду
Минздрав Польши назвал домашних котов источником коронавируса
МВД РФ назвало число погибших на службе полицейских
Ученые назвали продукт, повышающий риск рака груди
Экс-глава службы экономразведки Франции станет ведущим RT France
В Бразилии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Южной Америке
В посольстве Израиля назвали мерзкими танцы в костюмах нацистов и евреев на карнавале в Испании
Коронавирус не угрожает проведению в Канаде ЧМ по фигурному катанию
Эрдоган заявил о готовности начать «активное вмешательство» для решения ситуации в Идлибе
За деньги - можно: В Германии отменили запрет на коммерческую эвтаназию
Минздрав: в РФ не хватает 120 тысяч среднего медицинского персонала
Путин призвал доработать закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете
В Харькове вернули городскому проспекту имя Георгия Жукова
Путин призвал МВД активнее работать в Интернете, чтобы не допустить вовлечения подростков в преступные сети
ЦБ выявил более 41 тыс. поддельных купюр в России в 2019
Песков назвал "личным мнением россиянина" слова Суркова об обнулении президентских сроков
Эксперты выступили против наказания за хулиганство