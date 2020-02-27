2020-02-26T21:58:16+03:00
Общество

Коронавирус разлетается по миру вместо туристов

Эпидемия COVID-2019 уже повлияла на планы каждого третьего российского отпускника
Юлия СМИРНОВА
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В Германии решили внести долю юмора в коронавирусные будни: устроили как бы дуэль между резиновыми фигурками коронавируса (слева) и карнавального вируса (справа). Судя по улыбке, карнавальный выигрывает.В Германии решили внести долю юмора в коронавирусные будни: устроили как бы дуэль между резиновыми фигурками коронавируса (слева) и карнавального вируса (справа). Судя по улыбке, карнавальный выигрывает.Фото: REUTERS
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Как там водичка в море, теплая? Похоже, в этом сезоне отпусков путешественников будет больше волновать другой вопрос: а как на курорте с коронавирусом?

Неудивительно, что после истории с лайнером Diamond Princess круизные компании отменили уже десятки рейсов и поменяли маршруты морских вояжей - в китайские порты суда с туристами больше не заходят.

Понятно, что каникулы в некоторых странах пока отложим. Во всяком случае так поступят 99,9% путешественников - исходя из здравого смысла, а также рекомендаций МИДа и Роспотребнадзора воздержаться от поездок в Китай, Италию и Южную Корею.

Если вирус к лету не утихомирят, какие еще направления окажутся на карантине? Вслед за Таиландом, куда в начале года приехало вдвое меньше туристов, чем обычно. На 43%, если быть точными. И дело не в том, что россияне боятся лететь в Тай, просто самыми многочисленными гостями там были китайцы, а у них теперь путешествия под запретом…

Сейчас отпускники уже реально звонят в турагентства: как там в стране, лететь ли нам? Никому не хочется оказаться в ситуации вроде той, что случилась в отеле на канарском острове Тенерифе, где заболел один из постояльцев. Там заперты 800 отдыхающих и 200 сотрудников!

Похоже, что мы вообще будем меньше путешествовать. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) впервые с 2003 года выпустила пессимистический прогноз: количество авиаперелетов в 2020 году сократится на 0,6%.

Другим путем. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Другим путем.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Вернут ли деньги путешественникам, которые из-за эпидемии откажутся от купленных авиабилетов или туров? Если речь о поездке в страны, относительно которых есть официальные рекомендации МИДа и подробные разъяснения Ростуризма на этот счет, то да, без вопросов. Туроператоры действительно возвращают стоимость путевок. Хотя и говорят, что желающих забрать деньги мало, лишь 15 - 20% всех, кто собирался на отдых в Поднебесную (а туры в Китай сорвались у 35 тысяч россиян). В основном отпускники меняют направление, летят в Эмираты, на Гоа или Кубу.

Другая ситуация с теми, кто побоится сейчас лететь в Таиланд или любую другую страну. Никаких официальных ограничений на поездки нет. А значит, деньги за авиабилет вернут в соответствии с условиями тарифа (самые дешевые билеты, как правило, невозвратные). За тур - исходя из фактически понесенных туроператором расходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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