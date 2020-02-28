Какие микроэлементы и витамины нужны женщине во время климакса?

Что такое климакс? Скрытые риски

Климакс – это переходный период, во время которой яичники перестают вырабатывать женские половые гормоны – эстрогены. Менструации постепенно прекращаются, наступает менопауза.

Менопауза устанавливается ретроспективно, если в течение 12 месяцев у женщины не было месячных. Средний возраст менопаузы – 45-50 лет.

В переходном периоде каждая вторая женщина сталкивается с различными симптомами климакса. Это могут быть приливы жара, расстройства сна, депрессия, раздражительность, боли в сердце, суставах и мышцах. Эти симптомы напрямую связаны с дефицитом эстрогенов, нарушением баланса минералов и витаминов. Когда эти изменения достигают максимума, менопауза может стать причиной остеопороза, сердечно-сосудистых заболеваний (артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца) и когнитивных нарушений (снижения памяти, мыслительных процессов и даже развития болезни Альцгеймера – старческого слабоумия).

Как поддержать женский организм в период климакса

Специально для поддержки женского организма в период климакса была разработана инновационная итальянская формула – Флавиа Ночь. В составе содержатся все необходимые витаминно-минеральные компоненты:

• магний;

• кальций и витамин D;

• витамины В6, В9 (фолиевая кислота) и В12 (цианокобаламин);

Помимо этого, состав Флавиа Ночь усилен генистеином и мелатонином. Генистеин – это растительный аналог женских половых гормонов (эстрогенов), полученный из сои. Генистеин оказывает мягкое замещающее воздействие в период климакса и менопаузы. Помогает справиться с приливами, потливостью и плохим самочувствием.

Мелатонин усиливает антиоксидантную защиту женского организма (вместе с альфа-линолевой кислотой), а также помогает справиться с бессонницей и поверхностным сном. В норме это биоактивное вещество вырабатывается в эпифизе в темное время суток и способствует качественному и полноценному сну. Однако в менопаузе синтез мелатонина резко снижается, что в комплексе с другими механизмами становится причиной плохого самочувствия сразу после пробуждения и в течение всего дня.

Флавиа Ночь – это уникальная итальянская формула, разработанная специально для активных женщин, которые хотят вести яркую жизнь, а не переживать симптомы климакса. Всего одна капсула перед сном поможет организму пережить это непростое время.

Почему минералы и витамины, входящие в состав Флавиа Ночь, так важны?

Кальций и витамин D

Кальций – это главный минерал костной ткани, который определяет ее прочность. Всасывание кальция происходит в кишечнике при активном участии витамина D. В менопаузе наблюдается замедленное образование костной ткани и ее ускоренная резорбция (разрушение), что приводит к развитию остеопороза.

На фоне остеопороза возрастают риски переломов костей. Такие частые в пожилом возрасте переломы шейки бедра, как раз и являются следствием остеопороза. К тому же, остеопороз становится причиной сутулой спины, появления горба и уменьшения роста.

Магний

Оказывает многогранное влияние на женский организм.

Во-первых, магний входит в состав многих ферментов, которые обеспечивают фазу покоя при проведении нервно-мышечной возбудимости. Отсюда становится понятным успокаивающий эффект этого микроэлемента.

Во-вторых, магний участвует в обмене веществ в костной ткани, обеспечивая синтез костного матрикса. Низкий уровень магния в климактерии и менопаузе способен привести к изменению структуры кристаллов в костной ткани, опять же, делая кость более хрупкой.

В-третьих, магний способствует снижению артериального давления. Это происходит в результате уменьшения спазма сосудов. На фоне дефицита магния создаются идеальные условия для развития артериальной гипертензии.

Витамины группы В

Эти вещества принимают активное участие в восстановлении и защите оболочек нервного волокна. Было выявлено, что витамин В6 помогает противостоять стрессам, которые сопровождают весь период климактерия. Витамины В9 и В12 принимают активное участие в обновлении эпителиальных клеток, помогая омолаживать кожу. К тому же, они участвуют в процессах кроветворения.

В целом комплекс витаминов группы В снижает утомляемость, повышает жизненный тонус и стимулирует выработку энергии.

Антиоксиданты

В организме постоянно протекают процессы перекисного окисления липидов, которые сопровождаются образованием свободных радикалов, повреждающих клетки. Противостоит этому процессу антиоксидантная система.

В настоящее время показано, что старение организма, в частности на фоне климакса и менопаузы, сопровождается окислительным стрессом, т.е. повышением уровня свободных радикалов с одновременным снижением антиоксидантной защиты. Поэтому требуется дополнительный прием антиоксидантов.

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