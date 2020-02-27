«Не сдаю и не продаю!»: Анастасия Волочкова оставит питерскую квартиру-дворец при себе

Как уже писала kp.ru, на красивую дату 20.10.20 Анастасия Волочкова и ее таинственный мужчина, которого артистка почему-то не показывает журналистам, назначили свадьбу в Петербурге. Первая брачная ночь пары пройдет в роскошной питерской квартире, которую купил для балерины за 130 миллионов рублей олигарх Сулейман Керимов, ее бывший возлюбленный.

-Журналисты прозвали мою питерскую квартиру дворцом и музеем. Да, я люблю роскошь, я ее заслужила мозолями на своих ножках, — говорит Анастасия.- В детстве я жила в коммунальной квартире. Возможно, поэтому я всегда мечтала о красивой жизни принцессы во дворце. Когда Сулейман купил мне квартиру, которая стоила каких-то нереальных по моим меркам денег, а он еще и размахнулся на роскошный ремонт — вплоть до того, что потолки расписывали художники, занимавшиеся реставрацией Эрмитажа. Эта квартира в двести квадратных метров в центре Питера на площади Искусств у Русского музея.

В минувший вторник на сайте ЦИАН появилось объявление (якобы от Анастасии Волочковой), что артистка ищет жильца в свою роскошную квартиру в Петербурге. Фото: ЦИАН

В минувший вторник на сайте ЦИАН появилось объявление (якобы от Анастасии Волочковой), что артистка ищет жильца в свою роскошную квартиру в Петербурге.

Мол, готова за 500 тысяч рублей в месяц поселить туда любого желающего.

Однако в интервью kp.ru Анастасия Волочкова сказала, что не имеет никакого отношения к данному объявлению.

Однако в интервью kp.ru Анастасия Волочкова сказала, что не имеет никакого отношения к данному объявлению. Фото: ЦИАН

- Дорогие мои, хочу сказать всем от первого лица, столько уже выдумок вокруг моего имени, - вздыхает артистка. - Я не продаю и не сдаю мою квартиру в Петербурге, она мне очень дорога. Ведь мне ее подарил Сулейман Керимов, мой любимый человек, самая главная любовь в моей жизни. В этой квартире мы с ним жили. Да, там Эрмитаж, 200 квадратных метров. Простите, пожалуйста, но я люблю туда приезжать, люблю дышать воздухом Питера и из окон своей квартиры слышать стук копыт лошадок. Из этой квартиры я выезжала на свою первую свадьбу на карете, запряженной белоснежной тройкой лошадей. Мои хорошие, хватит уже врать, пожалуйста, - обратилась Анастасия Волочкова к аферистам, разместившим объявление в сети.

Эта квартира в двести квадратных метров в центре Питера на площади Искусств у Русского музея. Фото: ЦИАН

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