2020-02-27T15:35:16+03:00
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Накорми и соблазни!

Еда с нотками страсти. Мясные афродизиаки
Семен ГОРСКИЙ
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..Фото: Shutterstock
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Мясо - отличный афродизиак, особенно для мужчин. Накануне Международного женского дня оно поможет сильному полу не только приготовить вкусный праздничный обед, но и порадовать свою женщину после. Знанию о продуктах, способных повысить влечение друг к другу, несколько сотен лет - его передают из поколения в поколение. Среди естественных афродизиаков представители разных культур всегда называли клубнику, шоколад, инжир, чеснок и морепродукты. Однако несколько лет назад ученые и врачи добавили в эту категорию и мясо.

КСТАТИ

Афродизиаки (слово произошло от имени богини любви и плодородия Афродиты) - это вещества, которые пробуждают влечение и желание по отношению к противоположному полу. Еще их считают природными возбудителями, которые подстегивают уже имеющуюся страсть в отношениях. Они встречаются в виде природной съедобной пищи, продуктов питания животного и растительного происхождения, напитков, трав, эфирных масел, массажных масел.

От отбивной до любви - один шаг

Ученые доказали при помощи исследований, что при умеренном употреблении мясных блюд потенция мужчины повышается, так же как и сексуальное влечение у женщин. К мясным афродизиакам отнесли следующие виды мяса: говядину, курятину, индюшатину и крольчатину. Главное - необходимо учитывать, что полезность мясных продуктов сильно зависит от способа приготовления. В отварном и запеченном виде мясо легко усваивается организмом, благодаря чему восстанавливается и улучшается функция половой сферы. Но жареное и копченое мясо не причисляют к афродизиакам. Рекомендуется есть умеренными порциями и не объедаться, иначе будет противоположный эффект на либидо.

Стейк: только для девушек

Стресс на работе и отсутствие солнца приводят к бессоннице. А невыспавшемуся человеку не до романтики. Говядина способна убрать те факторы, которые мешают либидо. В ней целый список полезных витаминов: В1 помогает избежать переутомления, а В3 улучшает сон. Никакой магии, только наука: приготовьте для нее хороший стейк и дайте как следует выспаться - беспроигрышное сочетание, для того чтобы празднование 8 Марта доставило удовольствие вам обоим.

Тартар: для тех, кто следит за фигурой

Тартар - это сырое мясо, в котором сохранились все полезные вещества и микроэлементы. Приготовить его легко: достаточно посолить, поперчить, добавить каперсы и перепелиное яйцо, которое также является природным афродизиаком, так как содержит витамины В6 и В5. Именно они помогают справиться с раздражительностью и стрессом, которые мешают здоровой сексуальной жизни. Блюдо и диетическое - 140 ккал, и простое: с ним справится даже начинающий кулинар.

Индюшатина: повысить либидо

Нормализовать либидо и сберечь нервы помогут индюшатина или крольчатина. В них содержатся цинк, отвечающий за правильную работу ЦНС, и магний, который отвечает за выработку половых гормонов у женщин. Потушите индейку со сливами, на 300 г грудки нужно 5 - 6 слив, луковица, чеснок и 2/3 стакана хорошего красного вина. Мясо обжарить, добавить жареные лук и чеснок, сливы разрезать пополам и выложить сверху. Добавить вино (это ведь тоже естественный афродизиак!) и тушить полчаса на медленном огне.

Свинина: витамины и ароматы

Вызывать влечение могут не только сами продукты, но и их запах. Можно воспользоваться ароматической свечой или маслом, но зачем, если есть съедобные афродизиаки? Беспроигрышное сочетание: свиная нежирная вырезка (такую как раз производит «Черкизово»), приправленная горьковато-пряными листьями шалфея. А аромат шалфея вызывает влечение у обоих партнеров - достаточно добавить его к готовому запеченному мясу. Если не хочется тратить несколько часов на готовку, отварите пасту, затем прогрейте на сковороде листья шалфея со сливочным маслом. Перемешайте этот соус с отварным мясом, прибавьте немного внимания и смешной фартук, ведь юмор и эмпатия - тоже отличные афродизиаки. Ужин готов, и праздничное настроение тоже!

Интересный факт: Мясо способствует выработке тироксина - гормона, который возбуждает нервные центры головного мозга и усиливает потенцию.

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