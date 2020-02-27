2020-02-27T16:05:02+03:00
В мире

Мария Захарова о ситуации в Идлибе: Одна из главных причин — невыполнение российско-турецкого меморандума

За последнее время местные боевики дважды обстреляли российскую базу «Хмеймим» системами залпового огня
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Выступая на еженедельном брифинге для СМИ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала причины осложнения ситуации в Идлибе. Фото: Михаил Терещенко/ТАССВыступая на еженедельном брифинге для СМИ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала причины осложнения ситуации в Идлибе. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Выступая на еженедельном брифинге для СМИ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала причины осложнения ситуации в Идлибе. Напомним, последний месяц в данной сирийской провинции продолжаются столкновения между силами Дамаска, Анкары и всевозможными паравоенными формированиями. Что уже вызвало заметное охлаждение между Турцией и Россией.

— Идлиб превратился в бастион террористического альянса. Одна из главных причин — невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. За последнее время в Идлибе погибло свыше 160 мирных жителей, среди военнослужащих Сирии — более 400. Боевики дважды обстреляли российскую базу «Хмеймим» из систем залпового огня. Очевидно, что в таком случае сирийская армия вынуждена вести активные действия, — сообщила Захарова.

Напомним, упомянутый ею российско-турецкий меморандум, заключённый 2,5 года назад в Сочи, предусматривал деэскалацию Идлиба и совместную борьбу с окопавшимися там террористическими организациями.

Ранее в интервью «КП» лидер турецкой партии «Ватан» Догу Перинчек, комментируя ситуацию в Идлибе, отметил, что «провокации, вдохновлённые США, не могут сбить Турцию с верного курса, и cейчас ключевым является взаимное доверие между Анкарой, Москвой и Тегераном (в том числе по сирийскому вопросу)».

ИСТОЧНИК KP.RU

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