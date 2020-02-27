"Проститутка в Валенсии заразила клиентов коронавирусом": В сети гуляет история для неверных мужей

Пока весь Китай, а также пол-Европы охвачены паникой по поводу эпидемии, которая уже унесла более 2800 жизней, кто-то смеется над ситуацией.

Взявшаяся невесть откуда новость о том, что испанская жрица любви в Валенсии передала клиентам смертельный вирус, всколыхнула Интернет. И теперь якобы бордель с говорящим названием La selva negra («Темный лес». - Ред.) переведен на карантин. Вместе со всеми его работницами и не успевшими вовремя ретироваться посетителям, коих набралось 86 человек. А виновницу переполоха госпитализировали в университетскую больницу - уже после того, как она инфицировала нескольких мужчин.

Пишут, будто бы власти пообещали изолированным полный пансион в течение 14 дней карантина. С помощью квадрокоптера в бордель доставили 120 медицинских масок.

А само «райское гнездышко» теперь охраняется вооруженным до зубов спецназом. Полицейские опасаются, что уже сегодня жены и подруги некоторых клиентов начнут атаковать бордель со скалками и сковородками.

Хотите верьте, хотите - нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/760201" frameborder="0"></iframe> Предупреждал о коронавирусе.Доктор Ли Вэньлян ещё в конце прошлого года предупреждал коллег о коронавирусе Но его не слушали. Более того, ему запретили «сеять панику»

КСТАТИ

Каждая жертва коронавируса обходится в $100 млн. Мир не переборщил с паникой?

Эпидемия коронавируса, о которой все говорят как о главном мировом событии года, идёт на спад. Число инфицированных относительно стабилизировалось на уровне чуть выше 80 тыс., смертность в последние дни сократилась до 50-60 человек с недавних 100-150. Да, инфекция проникла в целый ряд новых стран – но она остаётся несравнимой по масштабам с обычным гриппом, например: от него в эту зиму только в США умерло 16(!) тыс. человек, а госпитализировано было более 300 тысяч. Даже если вакцина от вируса не будет найдена (как не была, напомню, придумана эффективная вакцина и для лечения атипичной пневмонии SARS), эпидемия пойдёт на спад – но наверняка вирус вернётся через год или два в ином обличье. (подробности)