Каждая жертва коронавируса обходится в $100 млн. Мир не переборщил с паникой?

НЕ ЧЕТА ОБЫЧНОМУ ГРИППУ

Эпидемия коронавируса, о которой все говорят как о главном мировом событии года, идёт на спад. Число инфицированных относительно стабилизировалось на уровне чуть выше 80 тыс., смертность в последние дни сократилась до 50-60 человек с недавних 100-150. Да, инфекция проникла в целый ряд новых стран – но она остаётся несравнимой по масштабам с обычным гриппом, например: от него в эту зиму только в США умерло 16(!) тыс. человек, а госпитализировано было более 300 тысяч. Даже если вакцина от вируса не будет найдена (как не была, напомню, придумана эффективная вакцина и для лечения атипичной пневмонии SARS), эпидемия пойдёт на спад – но наверняка вирус вернётся через год или два в ином обличьи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

НОКАУТ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Какие выводы я бы сделал из случившегося? Самый главный состоит в том, что паники очень вредны. В Китае ввели строгий карантин более чем для 50 млн. человек и ограниченный – почти для половины населения. Экономике нанесён намного больший удар, чем сейчас принято говорить. В феврале авиаперевозки снизились на 70%, продажи автомобилей – на 92%. Закрыты миллионы бизнесов, многие отрасли пребывают в оцепенении (косвенные данные показывают, что выбросы углекислого газа электростанциями на 1/3 меньше, чем в прошлом году – а это говорит о производстве и потреблении электроэнергии). Кризис распространяется по всему миру – в начале недели рынки в Америке и Европе падали на 6-7%, нефть подешевела больше чем на 10%. Если процесс действительно станет глобальным, потери мировой экономики могут превысить $1 трлн.

Катаклизмы случаются – но они всегда менее вредны, чем реакция на них больших масс людей. Цена человеческой жизни относительно понятна (сегодня по искам жертв несчастных случаев в США выплачивают в среднем $6-8 млн., в Европе – Є3-5 млн.), но цена паники непредсказуема. В 2001 г., когда исламские фанатики атаковали ВТЦ и Пентагон, погибло около 3 тыс. человек. Их родственникам и прочим пострадавшим было выплачено $7 млрд. в виде компенсаций. Но от дополнительных ограничений, мер на повышение безопасности, усложнившегося авиатрафика, снижения потребительского спроса из-за боязни рецессии американская экономика потеряла $1,9 трлн. за последующие три года – в 270 раз больше, чем выплатили пострадавшим. Про попытки бороться с терроризмом вторжением в Афганистан и Ирак и их цену я вообще молчу.

Сегодня Китай уже потерял не менее $300 млрд., или 0,2-0,25% ВВП – в пересчёте на одну жертву это $110 млн., в 30 раз больше чем в среднем было выплачено жертвам теракта 11 сентября. Не много ли? Зачем закрывать города и отменять авиарейсы, если по статистике смертность от коронавируса в возрасте до 50 лет не превышает 0,3%? 80-летние и так не часто летают, особенно в Китае. Да и большой вопрос, стал ли Китай сегодня опаснее с точки зрения здоровья: обычно в стране за день умирают от болезней, вызванных загрязнением воздуха, больше людей, чем от всей эпидемии с самого её начала. Так что коронавирус спас как минимум 50 тысяч человек, помимо того что убил менее 3 тысяч.

ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО ПОВЗРОСЛЕТЬ

Конечно, я понимаю, что люди не могут не реагировать на подобные события. Но я считаю, что нормально для обычных людей, не нормально — для правительства. Задача властей – проинформировать об угрозе; организовать пункты наблюдения и первой помощи; обеспечить пострадавших качественной медицинской помощью (вспомним, сколько было в том же Китае сообщений о том, что людей просто не принимали в больницы, если симптомы были неочевидны). Если человек болен или есть опасные симптомы, его можно помещать в карантин. Но блокировать города, отменять рейсы и закрывать границы – это чересчур. Люди должны сами оценивать риски (наши соотечественники не так давно ехали в Египет через третьи страны после запрета полётов туда – и все вернулись живыми, как и все европейцы) – если им не давать это сделать, общество никогда не станет взрослым. А именно в том, чтобы сделать его таковым, и состоит миссия любой ответственной власти...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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