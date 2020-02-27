Россия требует у Канады выдать эсэсовца, причастного к смерти детей. Но его хотят выслать на Украину

Подвергнутый канадскими властями депортации 96-летний эсэсовец Гельмут Оберлендер может избежать следствия и суда в России. Участника чудовищной расправы над воспитанниками Ейского детдома в годы Великой Отечественной войны могут выслать на Украину. Об этом "Комсомолке" сообщили источники в следствии.

- Гельмута Оберлендера не хотят видеть в Канаде и Германии, но могут принять на Украине, откуда он родом. Нам известно, что такие переговоры ведутся его адвокатом, - сообщил "КП" источник близкий к следствию.

Действительно, согласно официальной биографии Гельмут Оберлендер родился 15 февраля 1924 года в селе Молочанск Запорожской области СССР в семье немецкого происхождения. До начала Второй мировой войны он являлся гражданином СССР. После оккупации Украины немецкими войсками в 1941 году 18-летний Оберлендер был призван в Вермахт в качестве переводчика с русского языка.

Сейчас адвокат Оберлендера утверждает в СМИ, что в обязанности 18-летнего Гельмута входило совершенно невинное прослушивание и перевод советских радиопереговоров и "посредничество в переговорах с мирным населением на оккупированных территориях".

Но по иным источникам, Оберлендер мог быть привлечен к сортировке детей. Известно, что перед умерщвлением в газовой камере детей опрашивали, их имена переписывали, отбирали больных, а здоровых отправляли на работы в Германию.

Установить причастность Оберлендера к преступлению сегодня могло бы помочь следствие. СК России еще в прошлом году, в рамках расследования уголовного дела о геноциде в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома, направило запрос о правовой помощи в компетентные органы Канады. Попросили предоставить материалы уголовных дел и иных судебных процессов в отношении Гельмута Оберлендера, проверяемого на причастность к этому преступлению.

Памятник погибшим детям в Ейске

- С целью исполнения карательных операций против советских граждан на территорию Краснодарского края в период 1942-1943 годов была направлена Зондеркоманда СС-10 "а", возглавляемая доктором Куртом Кристманом и имевшая на вооружении мобильные газовые камеры. В результате одной из подобных операций 9 и 10 октября 1942 года было совершено массовое убийство воспитанников детского дома города Ейск. В ходе расследования уголовного дела (по статье геноцид - Прим.авт.) установлено, что в декабре 2019 года Верховным судом Канады в отношении Оберлендера, скрывшего от канадских властей факт участия в деятельности указанного подразделения, принято решение о лишении его ранее выданного гражданства, - говорится в сообщении СК России.

В материалах дела говорится о 215 погибших мальчиках и девочках, которым было от 5 до 16 лет.

"Дети понимали, что происходит и погибали в страшных мучениях. Лицо одной из воспитанниц детдома, лежащей в могиле, оказалось завязанным ее собственной трикотажной майкой, ладошки были притянуты к лицу", - указывает один из свидетелей эксгумации детских тел.

А вот как гибель советских детей в "Газенвагенах" описывал унтерштурмфюрер СС доктор Хельмут Беккер: "отравление газами зачастую происходит неправильно. Чтобы как можно скорее закончить процедуру, водители всегда дают полный газ. Вследствие этого казнимые умирают от удушья, а не засыпают, как это было предусмотрено. Мои указания привели к тому, что теперь при правильной установке рычага смерть наступает быстрее и притом заключенные мирно засыпают. Искаженные лица и испражнения, которые наблюдались раньше, более не замечались".

Выходит, что фашисты хоронили детей живьем. Когда следователи раскопали могилы, они отметили в протоколах, что некоторые дети лежали в земле обнявшись.

В отчетах прагматичных сослуживцев Гельмута Оберлендера тревожило другое. Они жаловались производителям "Газенвагенов", что испражнения и рвотные массы их жертв вызывают коррозию, которая разрушает стальные трубы, по которым в смертоносную кабину поступают выхлопные газы. Под конец войны они требовали делать эти трубы из резины.

В 1940-х и 1960-х годах ряд переводчиков и иных участников Зондеркоманды СС-10 «а» были задержаны и осуждены, дав признательные показания о своей карательной активности и деятельности всего подразделения в целом.

- Однако, Оберлендер, скрывшись от органов предварительного следствия сразу же после капитуляции Германии, смог избежать уголовной ответственности. В настоящее время СК России, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, устанавливает все обстоятельства участия Оберлендера в составе Зондеркоманды, поскольку в соответствии с Уставом Международного Военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности – преступления без срока давности, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Однако, если Канада вышлет эсэсовца Оберлендера на Украину, то его дело может угодить на одну полку с сотнями уголовных дел возбужденных СК России в отношении украинских фашистов, которые проявили себя в последние годы на Донбассе. Они тоже всего лишь исполняли преступные приказы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763065" frameborder="0"></iframe> Ответит за смерть 214 детдомовцев.Бывший эсэсовец сбежал в Канаду и прожил там долгую жизнь. Спустя годы выяснилось, что он – член эскадрона смерти, уничтожившего десятки тысяч жителей Кубани, в том числе 214 детдомовцев

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