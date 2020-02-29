Красота требует жертв: гримёр разглядел на лице Ротару следы опасной силиконовой маски

Секрет цветущего вида Софии Ротару занимает ее поклонников вот уже много лет. На восьмом десятке у Софии Михайловны ни единой морщинки - должно же быть этому какое-то объяснение, кроме хорошей генетики и животворящей любви зрителя? Ведь даже эффект от пластических операций имеет свой срок, и многие ровесницы Ротару из числа постоянных клиенток хирургов выглядят куда старше певицы.

О том, что София Ротару на концертах носит силиконовую маску, которая как вторая кожа прилегает к лицу и скрывает все следы возрастных изменений, говорят не впервые. Но теперь тому нашлись подтверждения: эксперты заметили на фото артистки края возможной маски.

- Да, вот здесь виден переход, - рассказала пластический гример, указав на область в районе шеи и ушей, которую Ротару обычно скрывает под волосами. - И дело не в том, что специалист плохо сделал свою работу. Просто под маской кожа потеет, и края могут отслоиться.

Эксперт также объяснила, как создаётся подобная маска: процесс создания «второй кожи» на все лицо занимает не менее трёх часов, а стоимость такой услуги - около 50 тысяч рублей. При этом накладка одноразовая.

Гримёр разглядел на лице Ротару следы опасной силиконовой маскиФото: Кадр видео

- Сначала снимается слепок, по которому мы затем создаём кожу-скорлупу, которая держит под собой всю мимику артиста. Внешне вы никогда не отличите это от настоящей кожи, - заверила эксперт в эфире программы «Ты не поверишь!». - Но больше 12 часов ходить в ней нельзя: начинается кислородное голодание кожи, повышается давление. Это очень опасно, если человек в возрасте.

Как пишут в СМИ, именно из-за «маски красоты» у Софии Ротару пару лет назад случился гипертонический криз. Однако, концертный директор Ротару Сергей Лавров уверяет, что певица никогда не пользовалась подобными инструментами.

- Про маску мы слышим уже давно, и это абсолютный бред, - не раз заявлял Лавров.

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