Десять лет они все ходят и ходят, качают «кровавый режим»
И ходят, и ходят, и ходят эти люди на свои марши.
Уже скоро десять лет будет, как они ходят, а ничего не меняется - ни они сами, ни тот "кровавый режим", который они так уныло - ну, давайте иначе скажем, - стабильно свергают.
Но вот что характерно.
Жизнь в России - трудная. На улице, чай, не Франция, как писал классик.
Тревожные десятые годы - совсем не такая приятная прогулка, как сытые нулевые.
И у народа нашего есть много поводов для беспокойства. Много вопросов.
Марш Немцова. Формирование колонны.Александр КОЦ
Участники марша памяти политика Бориса Немцова, приуроченного к пятой годовщине убийства политика, от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Как заплатить дорожающую коммуналку?
Сколько стоят лекарства?
Как прожить на эту зарплату?
Почему новая дорога должна быть платной?
Надо ли впихивать половину страны в бетонные многоэтажки на бывшем колхозном поле?
Может, простить кредиты своим гражданам, а не долги братскому Кыргызстану?
Список легко продолжить.
Каждый пришел на марш решать свои интересыФото: СОЦСЕТИ
Но ничего - буквально ничего из того мира, в котором рождаются эти вопросы - не волнует людей из другого мира, где есть святой Немцов, "свобода", "Украина, мы с тобой" и "Россия это мы".
Нет таких целей, нет таких идей - даже лицемерных, даже десять раз лживых. Одна "свобода".
Это в Америке главный оппозиционер нынешних выборов Берни Сандерс шатает одновременно Трампа, Байдена и Блумберга, говоря про медицину и налоги, то есть про деньги, про главные нужды маленького человека.
У нас об этом не приходится и мечтать.
На марше была разношерстная публикаФото: Иван МАКЕЕВ
Освободите анархистов, отдайте Крым и переименуйте мост в честь Немцова - вот это будет дело, ну а лекарства, дороги и многоэтажки пусть остаются там же, где были. В вечном русском нигде.
Что ж, право каждого - говорить о том, чего он хочет, а чего не хочет, о том и не говорить.
Но про "Россия это мы" - лучше не надо.
Россия это не вы.
Марш памяти Бориса Немцова в Москве.Фото: Иван МАКЕЕВ
Вы - это ходячее недоразумение.
Уже почти десять лет ходит и ходит.
Пусть ходит.
Не будем мешать.
29 февраля в Москве прошел марш памяти погибшего Бориса НемцоваФото: Иван МАКЕЕВ
В Москве проходит «марш Немцова».Александр КОЦ
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ИСТОЧНИК KP.RU