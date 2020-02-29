От памяти ничего не осталось: как проходит Марш Немцова в Москве

«Мы к Немцову не то, чтобы хорошо относимся», - признался мне парень из Ассоциации народного сопротивления. Небольшая группа людей с черно-зелеными флагами вливалась в коробку людей, называющих себя «правыми». Эмблемы на их знаменах почему-то напоминали знак украинского батальона Донбасс.

Шествие в память НемцоваФото: Иван МАКЕЕВ

Впрочем, недостатка в символике и атрибутике в центре Москвы нет. Тут и Солидарнгсть, и Парнас, и движения за Умеренную Мускулинность, и против Патриархаты. Портреты всевозможных «политзаключенных», вот только фотографий самого Бориса Немцова, убитого пять лет назад, не так много.

Представители нескольких партий вышли почтить память Немцова.Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне шествия в рядах оппозиции случился раскол. Бывшие соратники Немцова создали петицию за отмену марша - дескать, с памятью он не имеет ничего общего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763744" frameborder="0"></iframe> Касьянов на марше Немцова.Александр КОЦ

Люди несли в руках портреты погибшего политика.Фото: Иван МАКЕЕВ

«В сегодняшнем мероприятии от памяти почти ничего не осталось. Требования об увековечивании памяти Немцова тонут в политических лозунгах. Уже новых, не тех, которые произносил Борис на улицах - о мире, о демократии и против власти. Сегодня будут говорить о том, что на волне - о Конституции, о неоднозначном деле «Сети» и опять под дудку Навального», - написал в социальных сетях бывший соратник Немцова Михаил Конев.

И судя по лозунгам, звучавшим во время колонны, он оказался абсолютно прав.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763750" frameborder="0"></iframe> В Москве проходит «марш Немцова».Александр КОЦ

Сторонники Немцова вышли с требованием.Фото: Иван МАКЕЕВ

Цветы на месте гибели политика.Фото: Иван МАКЕЕВ

Сторонники Немцова "переименовали" мост.Фото: Иван МАКЕЕВ

Значки с портретами Немцова.Фото: Иван МАКЕЕВ

Молодые сторонники политикаФото: Иван МАКЕЕВ