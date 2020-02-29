Сергей Степашин, экс-директор ФСК (ФСБ) РФ: Когда убили Листьева, мне позвонил Ельцин - разберитесь. Через месяц мы вышли на Березовского

- Сергей Вадимович, вот у меня в памяти отпечаталось одно из ваших интервью "Комсомольской правде", и там есть такая фраза: 2 Марта 1995 года мне позвонил Президент Ельцин и сказал - убили Листьева, вы будете этим заниматься. Это было уже на следующий день после трагедии...

- Просто я тогда находился в командировке в Якутии. И - да, позвонил Борис Николаевич: вот, давайте, разбирайтесь, что там с Листьевым случилось.

Сергей Степашин, экс-директор ФСК (ФСБ): «Когда убили Листьева, мне позвонил Ельцин - разберитесь. Через месяц мы вышли на Березовского» 00:00 00:00

- А вы тогда были директором ФСБ...

- Ведомство в то время называлось - Федеральная служба контрразведки (ФСК).

- Позвонил Ельцин и вы стали разбираться.

- Ну, в принципе, мы достаточно быстро вышли на мотивы случившегося - они, по крайней мере, были понятны, это дело с коммерцией связано: телевидение, реклама, все остальное...

Близко подошли к Березовскому.

- А! Вот так сразу! И как быстро вы вышли на Березовского?

- Не очень быстро. В течение месяца.

Занимался этим делом Николай Дмитриевич Ковалев, к сожалению, ныне покойный. (Так же затем возглавлял ФСБ. - А.Г.)

Ну, это (насчет Березовского. - А.Г.) было очевидно сразу.

Помню, когда я прилетел из Якутска, Ельцин собрал Совбез, говорит: займитесь, чего вы не занимаетесь? Я говорю: Борис Николаевич, да это - чисто коммерческая разборка, причём - играет известный персонаж.

Он ещё мне тогда сказал: что вы так - вроде некорректно высказываетесь, на самом деле? Я потом, правда, извинился. Уже было понятно, чья это игра и во что она могла вылиться, собственно говоря.

- А как, а почему он так быстро потом улизнул? Ну, что - какая-то утечка из Кремля или ещё откуда-то?

- Да нет. Причём тут Кремль и утечка?

- А почему же все-таки?

- Ну, было предательство (ушла информация с Лубянки. - А.Г.), связанное с известным персонажем, который "почил в бозе" потом в Англии. Вы знаете фамилию этого предателя.

- Я думаю, что это наверняка - Литвиненко. (Бывший полковник ФСБ. - А.Г.)

- Да, совершенно справедливо. Но, к сожалению, оказалось - не пойман - не вор, что называется.

Кстати, об этом хорошо знает и Юрий Скуратов. (В то время - Генпрокурор России.- А.Г.) Но - дело не в нем. (То есть, не в Литвиненко.)

Действительно, это была разборка, был коммерческий заказ...

Самое сложное было и в другом. Впервые тогда - если вы помните, отключили все телеканалы. И затем Ельцина пригласили на телевидение выступить. Ну, вот - теперь понять можно, для чего это и как это делалось в те времена.

- То есть... Переворот, что ли?

- Нет. Ну, надо было показать, кто в доме хозяин. Имейте, дескать, ввиду. Так что - известный политический интриган... (Здесь показал себя.) Но это - моя версия, основанная на данных, которыми я обладал тогда.

- Вы имеете ввиду, это была команда (в смысле - приказ) Бориса Березовского?

- Это не команда была, это игра его была.

- Его игра... Понятно.

- Он был достаточно влиятельным человеком, он владел тогда масс-медиа серьезными, если обратили внимание. Собственно, после этого он и начал захватывать их - и так далее.

Вот такая история. А Влада - просто жалко по-человечески, потому что - хорошая команда, красивые, интересные ребята...

Но это от того все, что страшная политика была в то время.

- И все же... Если вы так быстро вышли на Березовского - почему же вы его не арестовали?

- Да потому что, для этого должны были быть вещественные доказательства. А потом - я же уже сказал об утечке информации, благодаря чему он исчез на определенное время из страны. А затем - опять же - не пойман, не вор. Я уже объяснил, в чем дело.

- Ну, а вот если говорить об уроках той трагедии... До сих пор же заказчика так и не нашли, правильно же?

- Ну, как не нашли... Его уже не найдёшь, его уже нет в живых, он в Англии похоронен.

- А, вот так вот... Какие уроки можно извлечь из той истории?

- Первое - все-таки СМИ должны быть объективными и не играть в большую политику. А второе - преступник должен быть все-таки наказан - до того, как он уходит из жизни.

- У меня все-таки ощущение, Сергей Вадимович, извините, не обижайтесь - вы чего-то недоговариваете, хотя раньше говорили - у вас все было готово для ареста Березовского...

- Для задержания, для задержания.

- Но ему помогли сбежать за границу.

- Да... И он исчез из поля зрения. Собственно, на этом история закончилась.

- А как же вы работали? Что он...

- Потом началась "чеченская кампания" - стало уже "не до Березы".

- А как же так вы работали, что - упустили? Разве нельзя было наблюдение за ним установитесь? А, Сергей Вадимович? Если вы его подозревали... Чтобы он не убежал.

- Саша, я думаю, тебе надо было, конечно, в то время работать у нас - в ФСБ.

- Понял.

- Тогда бы все получилось.

- Или все бы понял.

- Да, и все бы понял. Что сейчас вопросы задавать - прошло столько времени. "Иных уж нет, а те - далече".

- Ну, в принципе, вы свой долг тогда выполнили полностью...

- Конечно, этого мерзавца надо было арестовать бы раньше. Может быть, что-то ещё тогда бы изменилось в нашей стране.

Все, что можно было тогда, - сделано. В той истории, в той ситуации. По крайней мере, было очевидно и понятно, кто и зачем это сделал. И ни в коей степени это не было связано с тем, что кто-то решил задушить СМИ. Вот это - бред полный. Абсолютно просто.

Хотя, и тогда была попытка доказать - что, дескать, вот - зажимают СМИ. И так - сейчас мы будем вами командовать, дорогие друзья. А кто командовал СМИ в то время, Саша, ты прекрасно помнишь.

Вот и вся история, так что - договаривать не будем.

Да, а Влада Листьева жалко по-человечески - красивый, прекрасный журналист. Погиб, собственно говоря, не за свою работу, а за то, что был ярким человеком.

- А вообще - речь шла тогда о больших деньгах?

- Дело не в деньгах, дело - в принципе.

- Спасибо.

- По тем временам - деньги большие, по нынешним - их никто бы и не заметил.

- Удачи.

- Давай, Саша...