"Сожжение моста и кулачные бои": Как празднуют Масленицу в разных уголках России

В России проходят народные гуляния в честь языческого праздника "Масленица". В первый день календарной весны, тысячи россиян сжигают чучела, олицетворяющие зиму, пекут вкусные блины с разными начинками, устраивают кулачные бои и прочие веселые соревнования.

Кому горячие блины с медом?Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году в парке "Никола-Ленивец" в Калужской области организаторы и участники праздника решили удивить всю страну. Вместо традиционного чучела в честь окончания зимы спалили огромную скульптуру под названием "Сжигая мосты".

В парке "Никола-Ленивец" в Калужской области организаторы и участники праздника решили удивить всю страну.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Необычное сооружение изготовили из досок, соломы и строительного мусора. Получилась конструкция, напоминающая настоящий мост, в 20 метров в высоту, и 50 – в длину. К слову, традиция сжигать арт-объекты там появилась около 15 лет назад.

В Москве проходят многотысячные гуляния под названием "Московская масленица". Участники праздника принимают участие в приготовлении блинов, наслаждаются кукольными спектаклями, участвуют в кулачных боях и других конкурсах.

Масленичные гулянья развернулись в центре Москвы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Карусели на Масленицу - старая традиция.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не обходится и без традиционных веселых частушек и народных песен для поднятия духа.

По всей стране масленичные гуляния завершатся сжиганием соломенного чучела, которое и олицетворяет саму Масленицу и свидетельствует о долгожданном начале весны.

Сожжение Масленицы в Коломне.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Коломне отметили Масленицу с гармонью и медведями.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, Масленица - восточнославянский (языческий) традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядности ряд элементов славянской мифологии. Этот праздник - некая граница между зимой и весной.

В Петербурге сожгли чучело Маслены.Фото: Олег ЗОЛОТО

"Блинные" соревнования в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО

Наши предки почитали солнце, как бога. И с наступлением первых весенних деньков люди радовались, что солнышко начинает прогревать землю. Поэтому и появилась традиция печь круглые, по форме напоминающие солнце, лепешки. Раньше считалось, что съев такое кушанье, человек получит частичку солнечного света и тепла. Со временем лепешки заменили блинами.

В городе Ставрополе испекли огромный блин.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Красноярске водили веселые хороводы вокруг Масленицы.Фото: Мария ЛЕНЦ

Катания на тройках - в лучших традициях Масленицы. Город Красноярск.Фото: Мария ЛЕНЦ

Молодецкие забавы на Масленицу в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Взятие снежного городка в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Катание на "авторских" санках. Город Барнаул.Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица в Иркутске: Гори, гори ясно!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутск: Всех на Масленицу зовем!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Взятие снежной крепости в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА