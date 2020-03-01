Польские активисты переоделись в бойцов Красной Армии и «расстреляли людей» в центре Кракова

1 марта группа активистов из националистической организации «Всепольская молодёжь» провела в центра Кракова циничный перфоманс.

Трое парней оделись в нечто, отдалённое похожее на униформу советских военнослужащих образца Второй мировой, взяли бутафорские пистолеты и прилюдно «расстреляли» трёх других участников перформанса — изображавших «польских мирных жителей» в одежде той же эпохи. Процесс снимался на видео, позади «польских орлят» развевался баннер с красноречивой надписью: «Освобождение? 1944/5».

Так активисты напомнили, что на самом деле приход Красной Армии в Польшу был не освобождением, а оккупациейФото: Скриншот с видео

Тем самым, объясняет организатор акции, младоактивист Павел Ковальски, «людям напомнили, что на самом деле приход Красной Армии в Польшу был не освобождением, а оккупацией».

Такова позиция местных радикалов: по их версии, приход советских войск был лишь сменой одной диктатуры (нацистской) на другую (коммунистическую).

Притом, что Краков, где прошёл сегодняшний перформанс, по замыслу гитлеровцев, вообще должен был быть уничтожен с помощью взрыва плотины близ города. И только молниеносное наступление маршала Конева вкупе с работой советских разведчиков помогли сорвать планы европейских варваров. (Впрочем, нынешняя польская историография отрицает и эту версию, притом, что исторические центры большинства других крупных городов страны в ходе действий нацистов были разрушены до основания.)

В то же время подобной позиции в Третьей Речи Посполитой придерживаются не все. В начале года экс-президент страны, известный демократ Лех Валенса, призвал прекратить переписывать историю Войны в угоду русофобии.