Экс-лидер Польши Лех Валенса: Следует прямо сказать — «Освенцим освободили русские»

За последние полгода отношения между двумя крупнейшими по населению славянскими странами стали хуже плохой горилки. Прошлой осенью Польша отказалась приглашать Россию на 80-летие начала Второй мировой войны, зато демонстративно позвала тогдашнего агрессора, Германию. В декабре Москва и Варшава обменялись жесткими репликами относительно вины последней в развязывании той бойни. Президент Владимир Путин напомнил:

— Посол Польши в Германии Юзеф Липский в 1938 году полностью солидаризовался с Гитлером в его антисемитских настроениях.

На это МИД Польши разразился нотой, привычно поставив на одну полку гитлеровский рейх и СССР, хотя первый сажал евреев в концлагеря, включая крупнейший из них, Освенцим в оккупированной Польше. А Красная армия, напротив, их освобождала — как тот же Освенцим 27 января 1945.

Но в первый рабочий день нового 2020 года Сейм Польши приготовился принять закон, запрещающий «неправильную» (то есть российскую) интерпретацию событий Второй мировой. И на уже совсем близкой годовщине освобождения Освенцима нас видеть не спешат.

Абсурдную позицию нынешней Варшавы раскритиковал Лех Валенса. Которого в любви к Москве не упрекнешь — при социализме он был активистом-демократом, сидел за убеждения, а после краха соцлагеря стал первым президентом новой Польши. И хотя Валенса превратил «третью Речью Посполитую» в полного сателлита США, но все же переход на рыночные рельсы прошел мягко, без дикого капитализма, как у восточных соседок.

— Прежде всего, следовало пригласить Путина в Освенцим и прямо сказать: «лагерь освободили русские», — заявил изданию Onet 76-летний ветеран политики. — Такова историческая правда, и этого никто не изменит. А если польское правительство хочет создавать собственную версию истории, то это несерьезно... Если мы хотим добрых взаимных отношений с Россией, то обязательно надо с ним (Путиным) говорить, но для этого нужен подход. Я знаю, что это возможно.

Также «отец польской демократии» воздал должное российскому лидеру и призвал к равноправному диалогу с Москвой:

— Не забывайте, что Путин отстаивает интересы России, но, к сожалению, наше правительство и наш президент (Анджей Дуда) не делают того же для поляков… (Европейским политикам) надо встретиться в широком кругу, включая президента Путина, и подумать вместе, на каком фундаменте мы будем строить новое здание Европы, — подчеркнул Валенса.