Сегодня начинается Великий пост: Разрешены ли соцсети, интим и выпивка

Стартовал важный период в жизни любого христианина - Великий пост. Он продлится до 18 апреля. Для одних дело привычное. Для других - все в новинку. Как правильно поститься? В чем смысл Великого поста? Об этом «КП» рассказал насельник Сретенского монастыря иеромонах Андроник (Пантак).

1. Когда установили Великий Пост? Постился ли Христос?

- Cпециально не устанавливал этот пост сверху, он родился из опыта церкви. Великий пост подражает и 40-дневному посту Спасителя в пустыне. Правда, сначала христиане постились перед самой Пасхой - от 3 дней до недели. А к IV веку срок увеличился именно до 40 дней. Пост должны были держать новые члены общины, которых раньше на Пасху крестили. Но и уже крещеные христиане тоже брали на себя этот подвиг. Не будешь же кушать курочку перед постящимся и подбадривать его в его воздержании? Так родилась традиция сорока дней Великого поста. Кстати, христиане в древности постились строже, чем сейчас. Постную пищу в будни вкушали один раз, после захода солнца, и два раза в субботу и воскресенье.

2. Для чего он нужен? Почему без него нельзя?

Пост похож на сборы у спортсменов. Тренируешься еженедельно, но пару раз в год выезжаешь куда-то с группой для особо интенсивных занятий. Так и мы хотим постом сосредоточиться на своих тренировках, например, любви к ближним и молитве.

Пост - это искусственный кризис, который мы себе создаем, отказываясь от привычных удовольствий. Он хорош тем, что из нас начинает лезть всякая гадость. Вот поел ты досыта, посмотрел сериальчик, полайкал фоточки в соцсетях, и весь такой добрый и пушистый. А с постом выясняется, что у нас пробиваются клыки, которыми мы можем всех покусать. Поэтому мы больше внимания должны уделять не еде или интернету, а любви к ближним. Чтобы мы друг друга не съели в это время.

Но логика здесь не такая: «Я раздражаюсь, поэтому пойду поем колбаски». Наоборот, я ограничиваю себя, чтобы увидеть себя настоящего. Мои болячки вылезают наружу, и это хорошо. Потому что когда обнаружил проблему, можно работать над ее исцелением. То же самое с нашими внутренними проблемами, пост помогает увидеть их, чтобы начать лечить.

Насельник Сретенского монастыря иеромонах Андроник (Пантак). Фото: instagram.com/kifanelli

3. Кто должен поститься и кому можно отказаться от поста?

- Если вы беременная или кормящая мать или у вас есть проблемы со здоровьем, вы можете выбрать свою меру поста, которая может заключаться совсем не в постной еде. Например, можно отказаться от сладкого или ограничить время в соцсетях. Постом мы в первую очередь ограничиваем себя в развлечениях - тех удовольствиях, которые помогают убежать от реальности, а нам важно учиться жить здесь и сейчас. Постом мы также учимся ценить простые вещи и получать от них удовольствие. Важно помнить, что пост - это не список обязательных пунктов, потому что он нужен не Богу, а нам самим, чтобы мы становились лучше.

4. А можно ли пить алкоголь?

- Есть такая шутка: «В список скоромных продуктов алкоголь не входит». Ну потому что там нет ни мяса, ни молока, ни яиц. Смех смехом, но если человек выпивает чуть-чуть алкоголя для душевной беседы - это христианам не возбраняется. В Священном Писании говорится, что вино веселит сердце человека. Но когда вина больше меры - это снова побег от реальности, а значит, разрушительно для нас. Ну как с сериалами и соцсетями, когда они поглощают чересчур много внимания. В субботу и воскресенье уставом разрешается умеренная доза вина. Потому что в эти дни, в отличие от других дней поста, совершается полная литургия, и это для христиан праздник. Но если у вас есть зависимость от алкоголя - лучше постом откажитесь от него полностью. Хотя, конечно, каждый решает сам.

5. Нужно ли ограничивать интимные отношения? Вот постится жена, а муж - нет. Должна ли она ему отказывать в постели?

- Иногда бывает, как в той шутке: «Верующая жена - горе в семье. Ведь она делает святыми всех вокруг… насильственно». Апостол Павел говорит, что христиане могут отклоняться от супружеского общения друг с другом только по обоюдному согласию и только на заранее оговоренное время. Это дело супругов. Священник не имеет права влезать, если только он не духовник семьи, и оба супруга хотят его совета. Кто-то полностью отказывается от этого постом, и такое воздержание может после Пасхи качественно обновить отношения у супругов. Если не готовы на такой подвиг - тоже ничего страшного. Никто никого мучить не должен.

6. Если дома никто не постится, как быть «одиночкам»?

- Есть разные истории. Если родственники нормально относятся - готовьте только для себя. Если они смущаются, то не надо их провоцировать. Дома можно есть то, что готовят для всех. А уже за его пределами держите пост. Придумаете для себя замещающий подвиг - больше читать или молиться, отказ от фильмов или того же сладкого. Заодно и постройнее будете. Нам важнее никого не огорчить в пост, чем совершать личный подвиг.

7. Человек решил поститься первый раз. С чего начать?

- Принятые церковью нормы поста - это серьезный уровень. Не все могут сразу это вынести, входить в дисциплину поста нужно постепенно. Лучше всего сходите в храм возле дома, посоветуйтесь со священником. Потому что если вы придете в спортзал и попробуете поднять штангу 150 кило - вас просто придавит. Начните с малого - потренируйтесь гантельками.

ЛЮБОПЫТНО УЗНАТЬ

- Точная продолжительность Великого поста 40 суток - примерно десятая часть от количества дней в году. Христиане называли пост «десятина Богу».

- Великий пост заканчивается праздником Входа Господня в Иерусалим (Вербным воскресеньем). Страстная неделя не является частью Великого поста. В древности она называлась иногда Пасхой Крестной.

- Аналог Масленицы, последней подготовительной недели перед Великим постом, на Западе - карнавал (от латинского carnem levare - «убрать мясо»).

- Во время Великого поста, как и других многодневных постов, не совершается таинство венчания.

- На Руси Великий пост мирянами соблюдался строже, чем в других поместных церквях. Архидиакон Павел Алеппский, в XVII веке посетивший Москву, вспоминал: «В этот пост мы переносили с ним большие мучения, подражая русским против воли в еде: мы не находили иной пищи, кроме размазни, похожей на вареный горох и бобы, ибо в этот пост совсем не едят масла».

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