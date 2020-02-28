2020-02-28T01:27:26+03:00
Общество

В прическе Голунова нашли следы наркотиков

Журналист считает, что это лишь доказывает то, что обвинения против него сфабриковали
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Журналист Иван Голунов. Фото Артем Геодакян/ТАССЖурналист Иван Голунов. Фото Артем Геодакян/ТАСС
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На внешней поверхности волос журналиста Ивана Голунова, который был обвинен полицией в хранении наркотиков, экспертиза ФСБ обнаружила следы наркотических веществ. Об этом СМИ сообщил адвокат Игоря Ляховца, которого подозревают в том, что он подбросил наркотики журналисту. До ареста Ляховец работал в УВД по Западному округу Москвы и занимал пост начальника отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков.

Любопытно, что эта экспертиза проводилась экспертами Института криминалистики центра специальной техники ФСБ России 18 июня 2019 года. И не сотрудниками полиции, которых подозревают в том, что они 6 июня подбросили в рюкзак Голунову 5 пакетиков с наркотиками и задержали его. Разница в сроках не должна смущать: подобная экспертиза готовится около двух недель.

О том, что наркотики были подброшены Голунову, пока свидетельствует один из обвиняемых - бывший полицейский Денис Коновалов. Он признал вину и дал показания против Игоря Ляховца, своего начальника и предполагаемого организатора преступления.

Но именно адвокат Ляховца Алексей Коврижкин, раскопал и попросил приобщить эту экспертизу, которая гласит, что на волосах Голунова был обнаружен "мефедрон, фенилпентан и кокаин". С ней его познакомили только 27 февраля.

Бывший начальник отделения УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве Игорь Ляховец. Фото Дмитрий Серебряков / ТАСС

Бывший начальник отделения УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве Игорь Ляховец. Фото Дмитрий Серебряков / ТАСС

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин результаты экспертизы подтвердил, но подчеркнул, что запрещенные вещества у его подзащитного были обнаружен именно на внешней поверхности волос, а не в самих волосах.

Бадамшин считает, что эта экспертиза - просто "один из эпизодов фальсификации оперативно-разыскной деятельности".

- Очень трогательно, что помимо двух подброшенных мне веществ, на волосах обнаружили еще и следы мефедрона, который фигурировал только в сообщениях СМИ, которые не разобрались в веществах", - заявил сам Голунов в своем канале в сети.

Напомним, 30 января Басманный суд арестовал Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева. Они обвиняются по статьям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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