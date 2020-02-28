Сабе нужна срочная помощь!

У Сабы Балабанова, ученика православной гимназии из Нижнего Новгорода, была очень насыщенная жизнь. Игры, учеба, участие в акции «Бессмертный полк», работа соведущим на православном радио «Образ» в программе «Разговор с батюшкой», большие планы на будущее...

Летом Саба гостил в Тбилиси у бабушки с дедушкой - Реваз Зурабович Гогидзе и бабушка Анжелика Валентиновна Захарова - руководители «Бессмертного полка Грузии». Внезапно мальчик почувствовала себя плохо. Обследование в тбилисской больнице показало очень низкий гемоглобин. Плохими оказались и другие показатели крови. Состояние ухудшалось. И родственники решили готовить Сабу к срочной отправке на лечение в Германию. Но поездка не состоялась: консул Германии отказал маленькому гражданину России в немецкой визе.

Тем временем из клиники в Германии пришли результаты анализов: у Сабы обнаружили тяжелую форму вируса Эпштейна-Барра. У ребенка к тому времени нарушились все функции организма. Встал вопрос о пересадке костного мозга.

Грузинским врачам не удалось стабилизировать состояние мальчика из-за отсутствия необходимой медицинской базы. А из-за того, что между Грузией и Россией нет прямых рейсов, Сабу пришлось отправить в турецкую клинику, специализирующуюся на тяжелых гематологических заболеваниях, ждать было нельзя. На пятый день лечения Сабе стало хуже. Показатели инфекционного фона вируса увеличились в 4 раза, и ребенок стал тяжело дышать. Врачи явно не понимали, как справляться с таким заболеванием! Тогда мальчика решено было перевести в другую клинику и этот шаг принес свои результаты: состояние ребенка улучшилось!

Сабе провели 8 курсов химиотерапии, два курса диализа, несколько курсов плазмафереза, шунтирование головного мозга и множество других сложных манипуляций. Сейчас идет работа по восстановлению и подготовке организма к пересадке костного мозга. Все это займет время и потребует немалых денег.

Сутки в реанимационной палате турецкой клиники стоят 4000 долларов. Семья Сабы уже потратила все свои средства, продала все, что можно было продать, и влезла в гигантские долги, чтобы спасти ребенка. На лечение уже ушло более 200 000 долларов, но и этого не хватило. Сейчас для закрытия имеющейся задолженности и продолжения лечения необходимо 240 000 долларов.

Семья Сабы очень надеется на помощь неравнодушных людей.

РЕКВИЗИТЫ ПОМОЩИ:

КАРТА СБЕРБАНКА 4854 6302 5773 7661 (карта мамы Сабы – Балабановой Кристины привязана к номеру ее телефона +79875486362)

Мультивалютный расчётный счёт Банка Грузии

GE21BG0000000103123945 (GEL/USD/EUR/GBP) (бабушка - Анжелика Захарова)

PayPal – sk_gr@mail.ru