2020-02-28T09:51:30+03:00
Телевизор

Александр Олешко: Я больше не работаю на НТВ!

Популярный ведущий в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о том, что больше не является сотрудником известного телеканала
Павел САДКОВ
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Александр Олешко официально перестал быть ведущим телеканала НТВ два месяца назадАлександр Олешко официально перестал быть ведущим телеканала НТВ два месяца назадФото: Личный архив
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- В эту субботу новое шоу «Маска» начинается. Но не ты его ведешь. Хотя казалось бы – точно твоя история. Почему так?

- Я не работаю на НТВ.

- Ты решил как теперь говорят, хайпануть и последовать примеру Дмитрия Шепелева который объявил, что уходит с Первого?

- Прошу не связывать два этих события.

- Два года назад твой уход с Первого совпал с уходом с этого канала Андрея Малахова. Совпадение?

- И эти случаи не нужно связывать. Тем более что всё было не так. С Первого канала я ушёл за два месяца до Малахова, и никто про это не знал. Я не собирался поднимать шумиху. Так же и с НТВ. Я официально перестал быть ведущим телеканала НТВ два месяца назад.

- И где же ты теперь работаешь?

- В театре им Вахтангова. Где и раньше работал. У меня там трудовая книжка.

- Что у вас там на телеке происходит? Ты из-за конфликта уходишь?

- Могу сказать одно, никаких конфликтов на телевидении у меня нет. Профессионалы видят и знают, что я умею работать в разных жанрах, люблю своё дело, и зрителей. Много предлагаю продюсерам и режиссёрам. Я человек командный и всегда подчиняю себя общим интересам. При этом не теряя себя. Например, в театре нам со студенчества объяснили, есть интересы актёра и есть интересы театра. И не всегда эти интересы будут совпадать. На телевидении тоже самое. –

- Почему ты ушел с НТВ?

- Сроки моего контракта завершены. Интересного проекта для меня на НТВ нет. Сидеть долго на скамейке запасных было бы странно. Я счастлив, что на НТВ я вёл очень важный и нужный проект «Ты супер! Танцы». Рад что вместе с командой Сергея Майорова и его программой «Однажды» мы придумали и сделали часовую программу к юбилею Александра Ширвиндта, где он дал мне очень трогательное ,необычное интервью. Проект «Устами младенца», который я вёл полтора года, перекочевал на канал «Россиия».

- Но ведь когда готовился проект «Маска» ты еще был на канале?

- Я, конечно, знал, что проект будет. Об этом многие говорили. Что же касается меня, то даже если я знаю когда-нибудь о чём-то заранее, я не выдаю чужие секреты и никого никогда не предаю.

- Тебе не предлагали принимать в нём участие?

- Зачем говорить о том где меня нет? Тем более что проект ещё никто не видел. Давайте поговорим о том, что скоро на НТВ стартует продолжение сериала «Динозавры», где я сыграл очень интересную и неожиданную для многих роль. Я не хочу делать никаких официальных заявлений. Вот ты меня спросил, ну я и ответил. Я много работаю. Играю, пою, веду. Я востребован. Я работаю со всеми, кому я нужен и интересен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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