«Тайная встреча с новым боссом»: Стало известно, где планирует работать Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев покинул Первый канал, о чем телеведущий сообщил в своём Инстаграме.

Однако пока Дмитрий все еще ведёт шоу «На самом деле». Так, в минувшую пятницу Шепелев вёл программу, посвящённую телеведущей Дане Борисовой, которая внезапно обвинила свою экс-коллегу Елену Хангу в колдовстве.

Да, бывшей наркоманке, видимо, очень нужны деньги, вот она и придумывает безумные истории.

Коллеги Шепелева по шоу «На самом деле» рассказывают, мол, ведущий, по слухам, получал ежемесячно 5 миллионов рублей, но захотел повышения оклада.

Пока поклонники шоумена гадают, куда планирует уйти вдовец Жанны Фриске, Дмитрий уже начал встречаться с потенциальными работодателями.

- По слухам, у Шепелева уже была тайная встреча с Николаем Картозия, гендиром телеканала «Пятница». Шепелеву, видимо, предложили вести новое развлекательное шоу. Не такое «жёлтое», как «На самом деле», что Шепелева очень обрадовало,-рассказали «КП» источники в Останкино.

Напомним: слухи о том, что Шепелев покидает Первый канал курсируют с прошлого года.

Две недели назад об увольнении телеведущего снова заголосили телеграм-каналы.

Дмитрий поначалу не комментировал своё увольнение, а потом все же признался в своём Инстаграме, что уходит с Первого канала.

- Первый канал это целый мир для меня, - написал телеведущий в своём блоге. -

География наших путешествий от Аргентины до Парижа, от танковых полигонов подмосковья до казахских степей. Люди, величайшие люди, о знакомстве с которыми нельзя было и мечтать. Боже, как я боялся заговорить с Гурченко, не мог выдавить ни слова, говорить вместо меня пришлось Юрию Николаеву. Вот я протягиваю микрофон первому лицу: «Как вам здесь?», ответ: «Спасибо, мне нравится ваша программа на Первом». В Афинах ко мне подходит местная девушка: «Это ты вел жеребьёвку Чемпионата мира по футболу? Я тебя видела». Всё это Первый и только малая часть того, что мы прожили вместе как одна семья.

Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии.

Спасибо! Это было замечательное путешествие.

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