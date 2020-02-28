Семен Багдасаров: Из наших С-400, поставленных в Турцию, российские Су-24 над Идлибом сбивать не будут — до апреля точно

Турция заявила, что в результате авиаударов сирийских правительственных войск в провинции Идлиб погибли 33 и ранено 32 турецких военнослужащих. Минобороны России заявило, что в зоне поражения по официальным данным турецких регулярных частей быть не должно. Генсек ООН Гуттериш призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь.

За комментариями мы обратились к одному из самых серьезных экспертов по Ближнему Востоку, полковнику запаса и экс-депутату Госдумы Семену Багдасарову.

- Война Турции с Сирией началась?

- Я давно говорил: надо было показать, что все эти игры с Турцией — временное явление. Эрдоган исходит из принципов, о которых говорил громогласно не раз. Он заявлял, что в Сирии должен поменяться режим, и что Асад должен быть свергнут. К 2023 году Северная Сирия и Северный Ирак, по его словам, должны принадлежать Турции. Такой имперский принцип. Который он и осуществляет. Рвется к Алеппо. То, что ему дали оккупировать Аазаз, Джерабулус и, особенно, Африн — лишь подхлестнуло его. То, что пошли ему навстречу по ситуации на северо-востоке Сирии на границе турецко-сирийской - тоже подхлестнуло его. Он умело лавировал между Вашингтоном и Москвой. И добился многого.

- Анкара запросило руководство НАТО о содействии?

- Ну, этим нас постоянно пугают. К сожалению те, кто у нас занимаются турецким направлением, просчитались. Зачем говорить об отдельных протурецких формированиях боевиков — да они там все протурецкие! Боеприпасы, оружие, запчасти, горючее - они все получают с территории Турции. Повторюсь, цель Эрдогана — Алеппо.

- Наше Минобороны заявило что погибшие турецкие военнослужащие были не в составе частей регулярной турецкой армии, а в составе группировок, с которыми воюет Асад…

- Так и есть! Вы не забыли, когда у нас сбили Су-25? Из какого ПЗРК его сбили, по какой траектории полета сбили - и кто об этом знал? Все помнят сбитый Су-24, наш сбитый вертолет? Который был поражен протурецким формированием, названным в честь эмира Алеппо. Мы молчали, делали вид, что все хорошо.

А кто убил четырех наших сотрудников ФСБ? Их подорвали на мине, а потом расстреляли. И мы все думаем, что их утихомирим? Вот и пришли к тому, к чему пришли.

- Генсек ООН призывает прекратить огонь в Идлибе, наш МИД призывает соблюдать сочинские договоренности...

- Да ни к чему не приведут ни заявления из ООН, ни из МИДа! Надо быть готовым, что, даже если произойдет чудо, и мы снова с ними замиримся — это будет временное явление. Надо думать о другом.

- О чем?

- Какие наши союзники там могут вступить в дело. Чтобы задействовать не наших военнослужащих, а внутрисирийские возможности. Единственный вариант - формирования Курдских демократических сил, партия Магрибского союза. По словам самих курдов, их там 75 тысяч. Они готовы выставить 30 тысяч реальных бойцов. Кроме курдов, там и христиане, и арабы. Они предлагают выделить это как отдельный корпус в составе сирийской армии. Но для этого в экстренном порядке должна быть достигнута договоренность между Дамаском и курдами. Курды рвутся к тому, чтобы разгромить протурецкие формирования. И готовы к действиям в Идлибе.

Турция заявила, что в результате авиаударов сирийских правительственных войск в провинции Идлиб погибли 33 и ранено 32 турецких военнослужащих.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- На что рассчитывают сейчас турки?

- На то, что не сегодня-завтра, учитывая непростые события внутри Ирана, иранские формирования в Идлибе сократят. Ну да, пока воюют там фатимиды, но они в любой момент могут уйти. После убийства Сулеймани в Тегеране все непросто — и в Анкаре рассчитывают, в том числе, и на это. И на то, что мы не пойдем на переброску каких-то своих сил. В этой ситуации единственный реальный ресурс - курдские формирования.

- Прямые боестолкновение турецких военных с нашими возможно?

- Так от кого наши гибли до сих пор? И во всех формированиях, с которыми воюет сирийская армия, есть турецкие советники. Инструктора. Подразделения спецназа. До начала этих событий уже около 7 тысяч турецких военных было переброшено в район конфликта - практически две бригады! Свыше двух тысяч бронеобъектов.

- Наша боевая авиация будет задействована в зоне конфликта?

- Асад это бы хотел. Сирийская армия слабая. Сирийским демократическим силам она уступает в два раза. Там и воюют же в основном шиитские формирования, с Ираном связанные. А без нашей помощи там вообще толку не может быть.

- Россия настаивает на проведении в марте переговоров по Сирии между всеми сторонами конфликта.

- Уже было достигнуто соглашение, которое постоянно нарушалось. Если достигнут нового — это будет чудо. И очень временное — на месяц-два. Эрдоган в сложном положении. У него коалиция с националистической партией в Турции. Мы же иногда, говоря о Сирии, не просчитываем развитие ситуации в Турции. Это проблема — отсюда слабый анализ и прогнозирование. Лидеры турецких националистов требуют идти на Дамаск. Уступит ли Эрдоган? И вспомните, кто победил на выборах в Стамбуле, Анкаре, Измире — националисты! Эрдоган держится за счет имперских лозунгов.

- Из Анкары вскоре может прозвучать заявление от официальных лиц, что Турция в Сирии воюет с Россией?

- Почему сейчас они говорят с главою НАТО Столтенбергом? Турции нужны очень веские доводы. Не случайно возник запрос о размещении на границе зоны конфликта комплексов противовоздушной обороны «Пэтриот»… Прежде там стояли немецкие и голландские системы. И против кого будут эти «пэтриоты»? Против авиации, которая там летает. Никто случайно не знает, чья это авиация?

- В ближайшие дни самолеты начнут сбивать?

- Насыщение ПЗРК этой зоны уже произошло.

- Не дойдет до того, что из наших С-400 будут сбивать наши Су-24?

- Пока нет. С-400 должны поставить на боевое дежурство в апреле. Министр иностранных дел Турции Чавушоглу (кстати, курд по происхождению), говорил, что они кроме самих С-400 получают из России еще и технологии. И как вам это нравится?

- Сложная будет весна?

- Весна будет интересная. У меня прогноз не пессимистичный — он реалистичный. Что должно сделать сирийское руководсво? Турки захватили около 4 тысяч квадратных километров сирийских земель. Там уже есть почтовые и банковские отделения — турецкие. А Сирия должна требовать возвращения славного города Антиохии. Сирийский парламент принял решение о признании геноцида армян в Османской империи. Смотреть надо шире — вообще про притеснения христиан.

- Это все отразится на поставках нашего газа по черноморским трубам в Европу через Турцию?

- Те, кто так полагают, допускают грубую ошибку. От "Турецкого потока" Анкара по хорошей цене получает несколько миллиардов кубометров. Война бизнесу не мешает.

Турция опубликовала видео ударов по сирийским военным.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны РФ: попавшие под обстрел сирийских войск турецкие военные находились среди боевиков

По данным ведомства, в районе, где военнослужащие попали под обстрел, никаких турецких подразделений не должно было быть (подробности)