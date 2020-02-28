В Италии бары теперь работают лишь до 18:00. Ведь после шести — приходит коронавирус!

Вырвавшись из-за Великой китайской стены, вирусная пневмония продолжает победное шествие. На третье место по числу заболевших вырвалась Италия: всего — 655, скончалось — 17.

Но попытки борьбы с коронавирусом на Апеннинах, пишет наш колумнист Татьяна Огнева-Сальвони, пока больше напоминают абсурд, помноженный на специфический средиземноморский менталитет.

Последний понедельник назвали черным для итальянской биржи — она упала на 38 миллиардов евро. Местные компании потеряли 10-15% стоимости.

Туристы (не только русские — многие!) массово сдают билеты, отменяют брони. Скоро это скажется на всем курортом секторе.

Туристы массово сдают билеты, отменяют брони. Скоро это скажется на всем курортом секторе.Фото: REUTERS

Сдвинуты крупнейшие выставки, биеннале, показы. Да что там, даже экзамены на автоправа — и те приостановлены до середины марта. Некоторые города вовсе позакрывались — прям крепости средневековые.

В тот же «чёрный понедельник» мой муж Роберто поехал, как обычно, по деловым встречам. Говорит, хоть голым ходи по улицам. Никого!

Попросила:

— Как двинешь домой на обед, заедь в супермаркет яйца купить. Масленица же, блины напеку.

Благоверный мне присылает в вотсап фотки абсолютно пустых полок.

Еду сама искать яйца во второй половине дня. Что-то уже из продуктов должны завезти, думаю! Но яиц по-прежнему нет нигде. Еле нашла в захудалом пакистанском магазинчике. Итальянцы туда не ходят, вот и сохранились запасы. Правда, пакистанский купец решил нажиться на дефиците. Обычно в таких лавках цена 6 яиц — 80 евроцентов, а он мне выдает — 1,20 евро. Переспрашиваю. Тут же застыдился, говорит, ладно, один еврик давай. Хе-хе.

Сейчас, почти неделю спустя, полки супермаркетов снова заполнены. Но людей в них очень мало. Как и на улицах. Кто остались — ходят, в глаза встречным заглядывают. И это как будто поддерживает. Ведь главное — не страх болезни. А неопределенность. Полная. И много вопросов. Надо ли бояться? А если не всё так страшно, то зачем этот апокалипсис устроили?

Бары, к примеру, сначала вообще закрыли. Потом разрешили работать до 6 вечера и открываться в 6 утра. Видимо, вирус только ночью передвигается, как вампиры — недаром же от летучих мышей пришел. Теперь вышло постановление: бары могут работать и после шести, но ни в коем случае не обслуживать клиентов у барной стойки. Нет-нет! Только за столиком. Вирус, видимо, у столиков не живет. А у барной стойки сидит, коктейль тянет, так что не подходите. Особенно после 18:00. А до — наливаем всем, вирус же еще спит где-то в коронавирусятне.

Выяснилось еще любопытное про местную бабушку, которая умерла от вируса, будучи в онкологии. Короче, умерла-то она от рака, но во время вскрытия выяснилось: пока она лежала мертвая, где-то подцепила вирус. Как? Э-э... Не спрашивайте. Но в официальную статистику «жертв эпидемии» ее уже внесли. Плюс посмертная слава. Видимо, хорошая бабушка была

Вообще, пока мы все тут бодряком. Итальянцы много перезваниваются, шутят.

— Коронавирус долго не продержится. Он же сделан в Китае, — смеется Роби.

— Зато паника сделана в Италии! — отвечаю. — Итальянцы отлично умеют делать из ничего ужин, платье и панику. А уж если есть из чего, то только держитесь. Тут же риск заражения новой формой гриппа — давайте немедленно остановим вращение планеты! А то чего это она еще не на карантине?

Муж хохочет и говорит, что за мое чувство юмора женился бы на мне еще раз. И еще за ризотто.

Попытки борьбы с коронавирусом пока больше напоминают абсурд, помноженный на специфический средиземноморский менталитет.Фото: REUTERS

«Цена паники» — так называется аналитическое ток-шоу с экспертами всех уровней, которое идет сейчас на центральном канале. Нагнетают. А в это время итальянские простые мужики шлют друг другу по вотсапу совершенно секретные материалы про всемирный заговор. Мол, под предлогом паники ОНИ (кто они? Госдеп? Сорос? Масоны?) то ли что-то готовят, то ли, наоборот, что-то прячут. Тревожно обсудив конспирологию, мужики переключаются на привычное: пицца, футбол, «а слышал, что Маурицио вытворил».

Есть надежда, что к следующему понедельнику в панику наиграются. И потихоньку жизнь начнет возвращаться в русло. Но это неточно. И уж наверняка — неделя остановки всего и вся даст итальянскому правительству достаточно козырей, чтобы в случае чего прикрывать ими свои провалы, например, в экономике. И это уже — не конспирология.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763507" frameborder="0"></iframe> Улицы Рима во время пандемии коронавируса.

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