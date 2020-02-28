Китаянка, выздоровевшая от коронавируса: Думала, простуда, мы на это и внимания не обращаем. Но потом все стало гораздо хуже

О людях, по всему миру угодивших в карантин из-за «чумы-2020», СМИ пишут постоянно. Берут у них интервью, нагнетают панику. При этом мало кто знает, что количество выздоровевших уже почти в 10 раз больше, чем умерших: 35 тысяч против 3.

Одна из таких — Цюй Иньсюнь, жительница центра эпидемозоны, города Ухань. Недавно женщину выписали из госпиталя Хошэньшан. Того самого, всего за неделю построенного для коронавирусников. Китаянка рассказала «КП», с какими симптомами к ней пришла беда и легко ли было встать на ноги.

«НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ ПЕРЕНОСИЛА БОЛЕЗНЬ НА НОГАХ»

— С чего всё началась?

— Ничего необычного — в декабре я почувствовала недомогание и головную боль. Сначала списывала все на переутомление. Я кассир в супермаркете, и уже за полтора месяца до Праздника Весны (Новый год по восточному календарю — прим ред.) работы у нас прибавляется. Легкого повышения температуры я сначала даже не ощущала, так и ходила несколько недель. Ну простуда и простуда, в Китае это обычное дело. Мы очень много работаем, поэтому на легкие недомогания не обращаем внимания. Но потом все стало гораздо хуже.

…Поняв, что дело плохо, женщина обратилась ко врачам. На тот момент в Ухане вовсю говорили о «новом вирусе», поэтому у нее сразу взяли анализы крови. Наличие вируса подтвердилось, Иньсюнь поместили в больницу.

— Температура стала расти очень быстро, — продолжает собеседница «КП», — сбить ее было невозможно. Я почти все время лежала, слабость была ужасная. Врачи говорили: нужно хорошо питаться. Но о какой еде может идти речь, когда ты глаза открыть не можешь? Анализы показали, что у меня пневмония, но потом пошли осложнения на печень и почки. В какой-то момент я поняла, что не могу встать и с трудом представляю, где нахожусь. Было очень тяжело дышать, мне казалось, что я задыхаюсь. Возможно, у меня очень крепкий организм, потому что в таком состоянии люди умирают.

— Как вас лечили?

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— Я не врач, названий лекарств, которые мне давали, не знаю. Но их было много. Что-то противовирусное, общеукрепляющее, какие-то инъекции от осложнений… Капельницы почти постоянно, таблетки, уколы. Каждый день измеряли температуру и брали анализы, по нескольку раз в день дезинфицировали палату и личные вещи. А еще обязательно нужно пить много воды.

«ОТКРЫТЬ ПАЛАТУ ИЗУТРИ БЫЛО НЕЛЬЗЯ»

— Условия в госпитале были хорошие?

— Вполне. Я лежала в новой больнице Хошэньшан, специально построенной для больных коронавирусом. Самый первый корпус был возведен всего за 16 часов, а сама больница — всего за 7 дней, и в это трудно было поверить, находясь внутри. Все палаты двухместные, оснащенные всем необходимым оборудованием и кнопкой экстренного вызова врача. В коридор выйти было невозможно. Впрочем, когда ты лежишь и задыхаешься, то последнее, о чем думать — открывается ли изнутри твоя палата или нет…

— А она открывалась?

— Нет. Отпереть палату можно было только снаружи.

— Как обстояли дела с едой?

— Ее ставили в специальное окошко в двери палаты. Пища была вкусной и очень питательной, вот только есть во время болезни не хотелось совсем.

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«СВОИХ ВРАЧЕЙ Я ДАЖЕ НЕ ЗНАЛА В ЛИЦО»

— Приходили ли к вам родственники?

— Да, моя дочка очень за меня переживала. Но посещать меня в больнице она не могла, чтобы не заразиться самой. К счастью, родственники пациентов это понимают — я ни разу не слышала, чтобы кто-то скандалил из-за того, что к нему не пустили близких.

— Хватало ли внимания врачей?

— Да. Медики едут в Ухань со всех китайских провинций. Это очень большая жертва с их стороны, ведь теперь они долго не смогут увидеться с родственниками. Вы же слышали о Ли Вэньляне (молодой доктор из Уханя, ставший известным на весь мир — прим. ред.)? Он первым выявил новый болезнь и пытался предупредить об угрозе, но сам от неё и умер. Честно говоря, я так и не узнала в лицо ни одного из моих лечащих врачей. К пациентам они заходят в защитной экипировке, которая полностью закрывает голову и тело. Это касается не только врачей, но и медсестер, которые приходят делать уколы и ставить капельницы. Я слышала, что одна из них даже побрилась налысо, чтобы сократить время на надевание защитного костюма. Ее примеру потом последовали многие.

— Есть ли среди заболевших дети?

— Молодежи довольно много, но вот совсем маленьких не видела. В Китае есть больницы для взрослых и для детей. Маленькие дети не могут находиться в одной больнице со взрослыми людьми.

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«Я ДО СИХ ПОР ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧЕЙ»

— Вы выписаны, но по-прежнему ограничены в передвижениях. Как вам живется в карантине?

— Ну, гораздо лучше, чем в палате (смеется). В карантине мы не можем выходить на улицу, пойти в гости, сходить в магазин. Но по сравнению с больницей это почти райские условия. Я слежу за событиями в стране и мире, смотрю новости в интернете. Ощущения, что город вымер, нет. Даже некоторые службы доставки продолжают работать — курьер привозит вам продукты на дом, оставляет покупки у порога, отходит на несколько метров, вы выходите и забираете.

— А как же оплата?

— Все через интернет. Во время карантина мы не можем дотрагиваться до других людей и приближаться к ним ближе, чем на два метра.

— Почему именно два метра?

— Наши врачи считают, что именно такое расстояние может предотвратить заражение коронавирусом. И разумеется, все жители города обязаны носить маски. Это правило, за несоблюдение которого любой охранник в магазине сдаст тебя в полицию, и все скажут, что он прав. Городские службы по нескольку раз в день дезинфицируют улицы, распыляют антисептик на скамейки, автобусные остановки и дверные ручки.

— Вам не тяжело находиться столько времени взаперти?

— После больницы-то? (смеется). Я по-прежнему под наблюдением врачей. Они считают, что у выздоровевших людей в крови появились антитела, которые могут помочь другим заболевшим. Но меня пока не просили сдавать кровь. Возможно, считают, я не прохожу по возрасту — мне в этом году исполнится 67 лет!