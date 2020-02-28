Талисман Всероссийской переписи населения-2020 - цыпа ВиПиН

Заботливые аисты, мудрые филины, зовущие в неведомую даль жар-птицы, косолапые медведи, харизматичные кони в яблоках и другие персонажи были достойны стать символом будущей переписи. Но победитель конкурса должен быть один, и им стала птичка «Цыпа ВиПиН» (сокращение от Всероссийской переписи населения), автором которой является архитектор, иллюстратор из Самары ov_maxim. Именно его работу жюри конкурса признало лучшим вариантом талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года. Поздравляем Максима с победой и призом в размере 60 тысяч рублей!

«Среди абсолютного большинства работ лидировали изображения пернатых, — отметил председатель жюри конкурса, заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. - Птица — символ легкости, скорости и устремленности в будущее. Уверены, что шустрая птичка ВиПиН наиболее точно отражает новый подход к проведению переписи населения и станет логическим продолжением фирменного стиля ВПН-2020».

Благодаря выбору россиян ВиПиН попал в шорт-лист финалистов конкурса. Окончательное решение в пользу этой работы приняли члены жюри конкурса, в состав которого вошли представители Росстата, ИД «Комсомольская правда», Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и специалисты в области создания визуальных решений.

Медиаофис ВПН-2020 дополнительно отметил 10 работ из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Свердловской и Пензенской областей и Татарстана. Часть из них развивают символику Всероссийской переписи населения, другие — отражают поддержку проекта волонтерами и инновационный цифровой характер переписи. Также симпатии заслужили лидер пользовательского голосования Тигр Ярослав и экспрессивная работа «Конек-огонек».

Авторы всех вошедших в шорт-лист 77 работ получат именные сертификаты финалистов конкурса талисмана ВПН-2020, а создателей персонажей, отмеченных Медиаофисом, ждут памятные подарки.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Главное нововведение предстоящей переписи - это первая цифровая перепись в истории России. При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Каждый житель страны имеет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).