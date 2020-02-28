«В школу не ходил, целыми днями пел в подъезде» - рассказывают соседи мальчика Миши. Того, который попросил помощи у Путина

"Парк чудес", куча аттракционов и развлечений, бесплатные конфеты и пряники. Такой вот «Остров мечты». Парк открывается в выходные, а накануне сюда привезли воспитанников детских домов и подопечных благотворительных фондов опробовать развлечения. С официальным визитом прибыл президент. Естественно, тут же всем стало не до аттракционов. Ещё бы, сам Владимир Путин здесь. Дети тут же ринулись к нему фотографироваться.

И девятилетний мальчик Миша тоже. Но, оказалось, Мише не нужны ни все эти пряники и конфеты от государства и детского дома. Пробравшись к президенту он попросил об одном: “Пожалуйста, помогите, как сделать так чтобы я вернулся домой к бабуле?”.

И Путин пообещал помочь. Помощники записали данные мальчика. В тот же день комментарии дали все уполномоченный по защите прав детей органы. Департамент соцзащиты пообещал сделать все, чтобы семью сохранить. Омбудсмены взяли на контроль. Скорее всего, в самое ближайшее время мечта мальчика осуществится и он вернется домой.

Куда домой? Где этот Мишин остров мечты. Как жил ребёнок до изъятия из семьи выясняла «Комсомолка».

А где же бабуля?

Московская окраина, зеленый старый райончик у МКАДа. Здесь в 9-этажке на 8 этаже и жил Миша. Пока в октябре его не забрали в детский дом.

У дверей квартиры так и стоит Мишин самокат, внутри тоже все как было – его вещи разложены, игрушки.

- Я вчера ещё не успела даже телевизор включить, как ко мне в дверь постучали. – говорит Лена Юрьевна, та самая бабуля из новостей. - Пришли журналисты с камерами. И сегодня пришли и меня увезли. Извините, не могу сейчас говорить. Вы потом приходите и, я вам покажу как я боролась за внука и все эти документы и переписки с органами власти.

Бабушка Миши, Елена Юрьевна.Фото: Телеканал "Россия"

Где сейчас Елена Юрьевна, непонятно. То ли в органах опеки восстанавливают права на внука, то ли ее увезли на телестудию, готовят к ток-шоу. А пока она говорить не может, за неё отдувается соседи.

- Я живу в этом доме с 1975 года. И Лена также. – рассказывает соседка, представившаяся бабой Раей. - Лена всегда одна была, без мужа. Поселилась здесь с маленьким сыном Сашей. На мои глазах ее сын Саша и вырос. Хороший был парень, добрый. Его нашли мертвым на последнем этаже в подъезде соседнего дома четыре года назад. Что с ним случилось непонятно.

- Он пил?

- Соседка на это лишь разводит руками и делает многозначительные лицо. И я понимаю, что да, пил.

- Миша давно здесь живет с бабушкой?

- С рождения. Его Саша сюда прописал, хотя Елена Юрьевна была против и все грозилась выписать ребёнка.

- А мама мальчика где?

- Тоже умерла. У нее тут недалеко была комната. И она появлялась тут регулярно, иногда ребенка к себе забирала. Умерла она раньше, чем Саша.

- От чего умерла-то?

- Опять многозначительное выражение лица.

- Ну, от супа у нас не умирают.

Отец Миши не работал, жил на пособия по инвалидности. Так говорят. Но сына очень любил и много проводил с ним времени. А вот мама, вроде бы не очень много, она больше была занята чем-то другим.

Что забрали правильно, но вернуть надо обратно.

Баба Рая считает, что ребенка забрали после того, как на бабушку пожаловались в органы опеки школьные учителя.

- Он же в школу вообще не ходил. Все говорил домашнее обучение домашнее обучение. А по сути спал весь день. Хотя мальчик он способный, и голос у него очень красивый. Он любил выйти в подъезд и здесь нам серенады исполнять. Я все говорила Лене отдай его в музыкальную школу. Но по-моему он вообще ни в какую школу не ходил.

- То есть, думаете правильно что забрали в детском доме ему лучше?

- Конечно же ему дома лучше с бабушкой. Она его разбаловала. Не справлялась. Он не слушался и делал что хотел. Мише надо будет исправиться чтобы оказаться дома. Он хороший мальчишка, и вон какой прыткий видите до президента добрался. Бабушка тоже неплохая, порядочная и любит внука. Но ленивая.

В школу Миша не ходил, предпочитал спать дома.Фото: Телеканал "Россия"

Кем работала и работала ли вообще Елена Юрьевна не понятно (журналистам она заявила, что у неё два высших образования – МГУ и Плехановка). Все кто живут с ней рядом не в курсе. Но, работой она себя, явно, не сильно утруждала. Даже в советское время.

- Она вроде заведующая вагоном рестораном была.

- Нет, в бухгалтерии какой-то числилась.

- Выпивала Елена Юрьевна? - спрашиваю у прогуливающегося по двору пожилого мужчины, с характерным запахом перегара.

- Да нет. Ну может раньше бывали грешки. Но сейчас нет нет, давно уже нет. Кем работала, я не знаю, вроде брат у нее богатый. Она очень за внука переживала, когда его забрали. Все ходила говорила всем: "Мишку забрали, Мишку забрали. Помогите".

Но есть и такие, кто считают что Внука она конечно любит, но и денежки которые платят за сиротку тоже.

- Мое мнение она очень ленивая. Когда начались эти проверки органов опеки она из знаете почему в дом не пускала? Потому что у неё там страшный беспорядок, все захламлено, убираться она не очень любит. Но за собой следит, мусор не пойдёт выкидывать без макияжа и украшений. И я вот больше чем уверена, что очень нравилось Елене Юрьевне ничего не делать и при этом все эти пособия по опеке над ребёнком получать. Там же хорошие деньги дают.

Миша рассматривает фотографии с президентом в своем смартфоне.Фото: Телеканал "Россия"

- Думаете, она на себя их тратила?

- Да не то чтобы на себя, мальчик всегда накормлен и одет был прилично. Но это ж работать надо, ребенка учить поднимать, в школу его гонять. А ей это явно не хотелось. Но после этой истории, думаю, она встряхнется. Возьмется за него. Выучит.

Ох, и тяжело будет Елене Юрьевне. Современная московская школа, Ими этими электронными дневниками и бешеными домашними заданиями, тяжело дается даже молодым и прогрессивным родителям. А тут пенсионерка, 70 лет.

Но так или иначе, абсолютно все кто знаком с семьей считает что ребёнку не место в детском доме. Лучше с бабулей, которая хоть и своеобразное, но мальчика любит.

А вообще история Миши типичная. Какие бы не были родители, ребенку лучше с ними, чем в казенных стенах. Тому биться за семью, в том числе и органом опеки, надо до последнего. Они изымать и отбирать. Это совсем крайние меры.