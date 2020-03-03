2020-03-02T18:36:02+03:00
Здоровье

Гомеопатия: что внутри?

На днях прогремела очередная новость о том, что академик «раскрыл» состав гомеопатических препаратов. Мы приобрели несколько гомеопатических препаратов, изучили их упаковки и попросили эксперта-фармаколога – Светлану Талашову ответить на вопросы
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Правда ли, что в гомеопатии ничего нет?

Прежде всего, давайте разделим понятия ГОМЕОПАТИЯ и ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО. Мы с вами будем говорить о лекарственных средствах. Так вот гомеопатические лекарства – это, прежде всего лекарственные препараты. И в нашей стране абсолютно четкая и прозрачная процедура регистрации лекарственных препаратов – а именно: подтверждение эффективности и безопасности при проведении клинических исследований. Это первое.

Второе: любой лекарственный препарат имеет определенный состав – действующее вещество и вспомогательные. Действующие вещества в гомеопатических препаратах - это фармакологически активные вещества лекарственных растений, сырья животного происхождения и минералов.

Данная информация всегда приводится на упаковке лекарственного препарата. Так вы увидите, например, указание - Calendula officinalis, на другой - Arnica montana.

Виды сырья для гомеопатических препаратов описаны в официальных документах регулирующих качество. В частности, это последнее издание Государственной фармакопеи РФ, опубликованной Министерством здравоохранения в 2018 году.

В производстве гомеопатических лекарственных препаратов используется более 2 тысяч базовых веществ:

• 53% растительного происхождения:

• 33% минерального и химического происхождения: минеральное сырье (соль, металлы, кораллы), а также веществ, получаемых в лаборатории (лекарственных препаратов, вакцин, веществ микробного происхождения).

• 14% животного происхождения (чернила каракатицы, змеиный яд, насекомые).

И третье понятие КОНЦЕНТРАЦИЯ – для гомеопатических препаратов этот термин соответствует понятию РАЗВЕДЕНИЕ. Изначально берется субстанция со 100 % концентрацией действующего вещества и затем многократно разводится (уменьшается). Данная информация также указывается на упаковке.

Вы всегда можете проверить в интернет название того или иного растения, указанного на упаковке.

Откуда взялось мнение, что гомеопатическое лекарство – это просто сахар?

Мы уже коснулись с вами того, что при производстве лекарственных препаратов используются вспомогательные вещества. Причем всех препаратов и не только гомеопатических. Сахар, а вернее сахароза, используется для производства твердых лекарственных форм (драже, таблеток, гранул, крупинок). Так же используется лактоза, изомальтат натрия и так далее. Вспомогательные вещества выполняют функцию нейтральной основы, к которой добавляется лекарственное вещество (так же, как, к примеру, вазелин в мазях). Та же сахароза входит в состав ряда «обычных» противокашлевых сиропов - но не для лечебного эффекта, а для улучшения вкуса либо консистенции лекарства.

Гомеопатические лекарства могут выпускаться только в законодательно одобренных лекарственных формах. Никакие иные предметы – браслеты, пластыри, чаи, диски – не могут считаться «лекарственными» препаратами и к гомеопатии отношения не имеют.

Формы гомеопатического лекарственного препарата:

- Твердые формы: гранулы, порошки, таблетки, драже, крупинки.

- Жидкие формы: растворы, растворы для инъекций, офтальмологические растворы, капли, микстуры, настои, настойки, экстракты, эмульсии, суспензии, линименты и др.

- Мягкие формы: густые смеси, чаще для наружного применения, к ним относятся: мази, гели, кремы, пасты, линименты, суппозитории и др.

- Газообразные формы: аэрозоли.

Какова концентрация лекарственной субстанции и что такое « разведение»?

Да, я повторюсь. При приготовлении гомеопатических лекарственных препаратов 100 % действующее вещество многократно «разводится» то есть специальными технологическими приемами уменьшается их концентрация. Происходит кратное уменьшение концентрации в соотношении 1:10 (десятичное) или 1:100 (сотенное). Этим достигается минимизация возможных токсических и побочных эффектов от лекарства, при сохранении его активных (лечебных) свойств

Давайте обсудим насколько эти концентрации материальны.

В разведениях 5CH, 9СН или 15СН действующиее вещество идентифицируется и отражается на хроматограммах, в частности методом ВЭЖХ.

В разведениях выше, то есть 18CH, 24CH, 30 CH и т.д., чувствительность современных инструментальных методов не позволяет это сделать.

Этот момент и является камнем предкновения в спорах вокрух гомеопатии.

Тем не менее, если оперировать четкими фармакологическими понятиями, то у гомеопатических препаратов описана фармакодинамика – то есть тот эффект который они оказывают на наш организм и не описана фармакокинетика – то есть что происходит с самим препаратом. Но это скорее вопрос технических средств, которыми мы располагаем на сегодняшний день.

Обозначения на упаковке лекарства:

• CH - означает сотенное разведение по Ганнеману

• D – означает десятичное разведение

• ТМ – матричная настойка

Все этапы производства европейских площадок, выпускающих гомеопатические препараты, обязательно сертифицированы и регулярно проходят контроль GMP и FDA, если эта продукция представлена в США

Это, все-таки, эффективно или самовнушение?

Самовнушение в фармакологии называется эффектом ПЛАЦЕБО – усиление эффекта от приема препарата, если мы в него верим. Плацебо имеет место при приеме всех лекарственных препаратов и гомеопатических в том числе. В прочем, как и понятие НОЦЕБО – препарат сработает в меньшей степени если мы не доверяем ему.

Было проведено множество клинических исследований сравнения гомеопатических лекарственных препаратов и плацебо (то есть пустышкой) и во всех эффективность гомеопатических препаратов оказалась выше, причем пациенты не знали в каком случае они принимают лекарственный препарат, а в каком пустышку.

Есть исследование гомеопатического препарата Арники Монтана С9 в гранулах в практике врачей косметологов и пластических хирургов – он снижает как вероятность мелких синяков и отечности, так и уменьшает время восстановления после операций. В Европе, арника монтана широко используется при спортивных и бытовых травмах, входи в протоколы многих специалистов. Таких исследований достаточно.

Гомеопатия - не панацея, как и все остальные лекарства. Самое главное, чтобы назначаемое лекарство соответствовало клинической ситуации. Где-то, не обойтись без антибиотиков, а где-то мы ими навредим. Так и с гомеопатическими лекарственными средствами.

И конечно, как и в случае с любым другим препаратом, важно выбирать лекарство из качественных субстанций, произведенных согласно современным технологическим стандартам. На качество гомеопатического средства вам может указать его форма и цвет – все гранулы должны быть одинаковой формы, гомогенной окраски, не слипшиеся и т. д .

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