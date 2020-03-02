Дети выросли. Что делать с большой квартирой?

Счастливым обладателям большой жилплощади возможно однажды придется столкнуться с необходимостью размена квартиры. Дети взрослеют, готовятся выпорхнуть из родительского гнезда и начать вить свое. Замечательно, если они пытаются решить квартирный вопрос самостоятельно. Но скитание по съемным квартирам в надежде накопить на первоначальный взнос по ипотеке, устраивает не всех. А что если им хотят помочь родители? Заодно и сами не останутся в накладе с коммунальными платежами за ставшими пустыми комнаты. Словом, речь идет о размене одной квартиры на несколько. Вот две реальные истории семей, которые решили этот вопрос по-разному, но всем угодив.

НОВОСТРОЙКА И ВТОРИЧКА

Алина и Игорь, 24-летние близнецы, всю жизнь прожили вместе с отцом и матерью. Отец несколько лет назад ушел из жизни, а мать вышла на пенсию. Квартира у них большая — трешка с изолированными комнатами на 76 квадратных метров. Дом панельный, постройки конца 80-х, в Черемушках. Решили разъезжаться, полезли в интернет, но запутались в сложных схемах размена еще больше. Поняли, что без специалиста не обойтись.

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Друзья, недавно продававшие квартиру, посоветовали «ПИК-Брокер». Там жильё Новиковых оценили в 15 миллионов рублей, что соответствовало ожиданиям. А дальше специалист предложил обменять старую квартиру на новую по программе трейд-ин.

Для семьи это стало отличным решением, потому что больше всего дети не хотели обидеть маму. Поэтому вместе с ней выбрали квартиру евроформата с объединенной кухней-гостиной и отдельной спальней — есть место и для гостей и для себя. Близость к центру уже роли не играла, так как на работу ездить не надо, поэтому выбрали зеленый район с большим парком. Вместе с ремонтом от застройщика квартира обошлась в 9,6 миллиона рублей.

Дети тоже выбрали себе новостройки: поближе к центру, но с расчетом на то, чтобы было удобно добираться до мамы. В ипотеку оформили однушки по 40 квадратных метров со скидкой 2% — на столько позволяет сэкономить сделка по трейд-ин.

Алине и Игорю не пришлось платить риелтору и ждать, когда на квартиру найдется покупатель. Компания сразу выкупает жилье и переводит деньги на счет застройщика. Таким образом сделка получается бесшовной. За 14 дней трешка превратилась в квартиру для мамы и стартовый капитал на новые квартиры для детей.

ЕЩЕ И НА ТУРЦИЮ ХВАТИЛО

Семья Третьяковых решила разменять свою квартиру ради старшего сына Олега, чтобы он наконец устроил свою личную жизнь. 32-летний мужчина работает в перевозках, своего капитала накопить пока не смог. Младшая дочь, 20-летняя Эльвира, только учится на врача, привыкла жить с матерью. Анна Третьякова развелась с отцом своих детей много лет назад, у него другая семья.

Из трехкомнатной квартиры на Севастопольском проспекте Анна решила переезжать в двухкомнатную с дочкой, а Олегу купить студию в новостройке. «ПИК-Брокер» предложил интересный вариант, да еще и со скидкой 2%. Трешку в 12-этажном панельном доме 70-х годов оценили в 11,5 миллиона рублей. 65 квадратных метров с маленькой кухней превратились в две квартиры в Бутово. С момента продажи старой и покупки двух новых ушло чуть больше двух недель.

Олег поселился в 25-метровой студии в новом жилом комплексе, где много молодых семей. Жилье с ремонтом от застройщика обошлось в 3,2 миллиона рублей. Новая квартира — новая жизнь. Недавно он познакомился с соседкой из дома напротив, которая выгуливала шпица. Чтобы видеться с девушкой чаще, он тоже решил завести себе питомца, тем более давно мечтал о собаке.

Анна и Эльвира переехали в двухкомнатную квартиру в том же Бутово. По площади она ровно такая же, что и прежняя, 65 квадратных метров, зато есть просторные раздельные комнаты, холл и кухня 11,5 квадратов. И лоджия застеклена, а окна с видом на рощу. Ремонт также не требовался. Уложились в 6 миллионов рублей. Довольны. Жалеют, что не сделали этого раньше. На оставшиеся 2,3 миллиона рублей обставили новые квартиры мебелью и техникой, съездили всей семьей на отдых в Турцию, чтобы отметить событие.

Обе семьи понимали, что история с самостоятельной продажей одной большой квартиры и покупки нескольких взамен может затянуться на долгие месяцы, если не на год. В том же ЦИАНе количество объявлений о продаже в десять раз превышает число квартир, которые Росреестр регистрирует за месяц. Когда нет времени ждать своего идеального покупателя, который и торговаться не захочет, и не будет тянуть время с переводом средств, то трейд-ин — самый подходящий вариант. Специалисты «ПИК-Брокер» ведут сразу несколько сделок параллельно, помогают оформить ипотеку, а клиенту нужно приехать только на финальное подписание договоров о продаже и покупке в офис застройщика.