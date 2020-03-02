Погрязшим в долгах россиянам отказано в кредитках

Количество выданных кредитных карт и их суммарный лимит упали более чем на 20% в январе этого года. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс», пишет РБК. Число оформленных кредиток упало до 540,2 тыс. штук, а суммарный лимит - до 22,8 млрд руб.

По словам экспертов, это связано с политикой Банка России. В прошлом году в Минэкономразвития жаловались, что на банковском рынке возникает пузырь. Темпы потребительского кредитования росли на 30-40% каждый год. В Центробанке особой проблемы в этом не видели. Но на всякий случай приняли превентивные меры.

С 1 октября прошлого года появился показатель долговой нагрузки (ПДН). Он считается, как отношение ежемесячного платежа заемщика к его постоянным доходам. Если ПДН больше 50% (то есть если на обслуживание долга уходит больше половины зарплаты), банки обязаны делать повышенные отчисления в резервы. Все это отражается на доходах. Поэтому банкам стало не так выгодно выдавать кредиты рискованным заемщикам. Это охладило рынок.

- Больше всего по части лимита снизился выпуск карт с большими лимитами – от 300 тысяч рублей. Вот где собачка порылась. Бизнесмены эпохи распила и обнала прошлый период во многом жили на кредиты по картам, а погасить задолженность не смогли. В перевыпуске отказано. Везде, - комментирует в своем телеграм-канале «Антискрепа» экономист Никита Кричевский.

ПДН и другие подобные меры Центробанк применяет для того, чтобы не допустить масштабных проблем в банковском секторе. Ведь если банки будут вести слишком рискованную политику, то в случае кризиса они могут обанкротиться, а это приведет к тяжелым последствиям для клиентов, которые держат в них деньги.