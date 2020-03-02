Кто сказал, что нет настоящей и чистой любви: умер Улай, любимый мужчина Марины Абрамович

На 77 году жизни в Любляне от рака скончался художник перформанса Уве Лайсипен, чей псевдоним Улай знают даже те, кто не увлекается современным искусством. Их сложный и противоречивый союз с сербской художницей Мариной Абрамович стал символом любви, равноценным союзу Гала и Сальвадора Дали, Мастера и Маргариты, Фриды Кало и Диего Ривера.

Вместе Улай и Марина создали серию непревзойденных по красоте перфомансов, ставших метафорой любви и отношений.

В 1977 году Улай с Мариной Абрамович просидели 17 часов спина к спине со связанными волосами.Фото: wikimedia.org

В 1977 году они просидели 17 часов спина к спине со связанными волосами. Целовались семнадцать минут, дыша выдохами друг друга, пока у них не закончился кислород и оба не упали замертво. Обнаженными били друг друга до потери сил. Фотографии этих работ разошлись миллионными тиражами и известны по всему миру.

Улай родился в 1943 году, в немецком городе Золинген. Жил и работал в Амстердаме, а в последние годы - поселился в Любляне. Он считал себя космополитом: «Я принимаю идентичность через изменения. Это странная концепция, но я жил этим. ... ".

С Мариной Абрамовичем они познакомились в 1976 году в Амстердаме. Вместе создали из себя коллективное существо, которое называли «другое». Одинаково одевались, вели себя как близнецы, говорили о своей паре только как о части одного двухголового тела. Их союз продолжался чуть больше десяти лет, а свой, без преувеличения, великий перформанс «Энергия покоя / Остаточная энергия», представили в 1980 году.

Марина держала лук, а Улай - натянув тетиву, целых четыре минуты целился ей в сердце. Малейшая неосторожность Улая - и Марина могла бы умереть. Но, как писали критики, так доверять мужчине могла только бесконечно влюбленная женщина.

"У меня было все, что я хотела: любимый мужчина, общая работа, радикализм, никаких компромиссов. Мы с ним, наш пес - и Вселенная", - говорила Марина Абрамович.

Они планировали пожениться в формате перформанса. Предполагалось, что Марина и Улай начнут путь с разных концов Китайской стены и встретятся на середине. Однако за восемь лет, которые художники ждали разрешения от китайских властей - многое изменилось. Великая любовь закончилась. В 1988 году Улай и Марина встретились на стене и, попрощавшись, разошлись в разные стороны.

В день смерти Улая многие СМИ называют художника великим и выдающимся. И это правда, как правда и то, что в союзе Улая и Марины феминистическая повестка вышла на первый план и выдающегося мужчину-художника затмила женщина-художник.

После расставания Улай продолжил заниматься фотографией, исследуя маргинальных личностей в современном обществе. Много времени уделял вопросам экологии, посвящал работы воде и даже сам называл себя водой. В прошлом году Фонд Улая открыл проектное в Любляне проектное пространство для молодых художников.

О том, что художник смертельно болен - стало известно несколько лет назад, когда режиссер Дамжан Козоле снял документальный фильм «Проект: рак», в котором Улай прощается с друзьями.

По словам художника, главным стимулом его жизни были честность и уязвимость: «Я правда думаю, что сумел решить многие ситуации в своей жизни - именно потому, что был уязвим", - говорил он.

Они примирились с Мариной в 2010 году, когда спустя двадцать с лишним лет встретились вновь. Постаревшая, но по-прежнему красивая Абрамович в красном платье представляла работу "В присутствии художника", продолжавшуюся более 700 часов. Полторы тысячи людей пришли в галерею МоМа, чтобы сесть напротив и в течение минуты смотреть ей в глаза. Был среди зрителей и Улай. Она знала, что он придет, но не смогла сдержать чувств.

Эти кадры облетели весь мир. Марина смотрит куда-то вниз, потом медленно поднимает голову и встречается взглядом с ним. Он - постаревший, очень худой, в черных конверсах. Качает головой, смешно надувает щеки. Очевидно, что ему неловко и он всеми силами хочет держать себя в руках. Но в его голубых глазах сияет такая радость, которую невозможно сыграть. А в ее глазах - стоят слезы.

Кто сказал, что нет на свете настоящей и чистой любви?

Марина Абрамович протягивает ему руки.

Про эту встречу написана песня Ulay Oh и снят ролик, который лично мне напоминает знаменитую сцену из "Семнадцати мгновений весны". Когда я смотрю его - то неизменно плачу.

Великие художники могут останавливать время в его пиковые моменты. Их встреча спустя годы - это еще одно такое остановленное мгновение. Возможно, самое прекрасное.

Я знаю, что спустя несколько лет они опять поссорились, из-за денег и авторских прав. Но это - другое. Это то, что пройдет, не остановившись, и даже уже сейчас - совершенно неважно.