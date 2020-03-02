Коронавирус захватывает Северную Европу

Еще на прошлой неделе в северных странах, кроме Швеции с 6-ю заболевшими, было по одному подтвержденному случаю уханьского коронавируса. Сегодня ситуация выглядит уже не так благостно: в Финляндии уже 6 подтвержденных случаев, а в карантине по домам сидят полторы сотни человек. В Норвегии заразились 19 человек, в Швеции -14, в Дании - 4, в Исландии - трое.

В подавляющем большинстве случаев “нулевыми пациентами” для этих стран стали любители итальянских средневековых городов и горнолыжных склонов.

Несмотря на многочисленные громогласные заявления, власти североевропейских стран оказались морально не готовы к такому развитию событий, население - тем более. Если в Китае отправляют в карантин при малейшем подозрении, то здесь все наоборот очень расслаблены. Например, отдохнувший в Италии столичный школьник, прежде чем заболел сам, успел отправить в карантин четыре соседних класса и две футбольных команды.

В итоге более сотни детей две недели посидят дома, причем анализы будут проведены только у заболевших ОРВИ. Их родители могут жить обычной жизнью, ведь, по мнению властей, они не общались напрямую с заразным мальчиком. Прежде чем кто-нибудь из детей заболеет, их взрослые домочадцы гипотетически могут разнести вирусы по всему Хельсинки. Почему? Потому что по европейским нормативам контакт с больным считается близким, если с ним пробыл в одном помещении 15 минут и более. Ни минутой меньше…

Зато финское правительство оперативно выделило средства на борьбу с вирусом. Правда, как подсчитали в столичном университете, выделенные миллионы в переводе на душу населения превращаются в стоимость пакета молока и тюбика зубной пасты.

Еще более странная ситуация произошла в крупнейшей больнице норвежской столицы: приехавший из северной Италии офтальмолог успел, прежде чем слег, провести 5 операций. Когда ему стало хуже, он сам попросил проверить его на коронавирус, в чем ему было отказано руководством клиники. Мол, он приехал из безопасного региона Италии. Анализы у него взяли днем позже, когда заболели еще четверо коллег. А в Бергене (там подтверждено 6 случае) контактировавшие с заболевшими честно провели в очереди на тест 15 часов! А ведь могли просто плюнуть и уйти…

Хельсинки.

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