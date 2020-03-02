Китайский коронавирус, последние новости на 2 марта 2020: первый случай смерти зафиксировали в Австралии, а Мексика готова запретить массовые мероприятия

За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом выросло до 89 071. При этом, соотношение между смертельными случаями и полным выздоровлением - 65 против 2 926.

Россиян, прилетевших в Пекин из столичного аэропорта Шереметьево, продержали пять часов в самолете, а потом насильно закрыли в гостинице Причиной послужило подозрение на коронавирус у одного из пассажиров из Ирана.

А вот жительница Севастополя сбежала из карантина по коронавирусу. Она была в больнице, но не завершила до конца свое 14-дневное пребывание. Теперь она объявлена в федеральный розыск и есть информация, что могла уехать в Ростов-на-Дону.

А вот в Москве официально подтвердили госпитализацию мужчины с подозрением на коронавирус. Однако же информацию о том, что такой диагноз точно был поставлен - официально опровергли.

В Австралии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса. Это - 79-летний мужчина, которого эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess. Но в целом же, эвакуация с судна подошла к концу. И все его покинули, о чем заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

27 россиян из числа 230 пассажиров чартерного рейса из Сеула в Ташкент попали в карантин по коронавирусу. Пассажиры самолета проведут 14 дней в санатории, который расположен в городе Чиричик.

Специалисты NASA зафиксировали снижение уровня загрязнение воздуха в Китае. В США это частично связывают с распространением нового коронавируса.

- Если свидетельства того, что это изменение по крайней мере частично связано со снижением экономической активности в результате вспышки заболевания, вызванного коронавирусом. - сказано в официальном заявлении NASA.

А вот в Мехико официально заявили, что готовы отменить все многолюдные мероприятия из-за коронавируса. Это произойдет в том случае, если будет расти число заболевших. Но пока что власти мексиканской столицы не трогают запланированные футбольные матчи, собрания и концерты.