В Оренбурге сотрудницы полиции и суда развлекались вандализмом в лифте

В весьма приподнятом настроении девушки разрисовали из баллончика лифт и подъезд оренбургской многоэтажки. Пикантности этой, казалось бы, не такой уж и необычной истории, добавила появившаяся информация о роде деятельности девушек.

В конце февраля возмущенные оренбуржцы выложили в сеть видео, на котором две девушки расписывают лифт из баллончика и явно получают удовольствие от процесса. Позже художества в виде сердца и ругательств, а также закрашенная камера были отмыты самими героинями ролика. Однако возник большой вопрос, смогут ли они отмыть подпорченную репутацию: выяснилось, что одна из девушек работает дознавателем в одном из отделов нашей доблестной полиции, а вторая – сотрудница суда. В МВД начали служебную проверку.

Взять комментарии у девушек, к сожалению, не удалось – правоохранители заявили, что данная сотрудница находится в отпуске с февраля, а работница суда комментировать ситуацию отказалась.

С одной стороны, казалось бы, в силу профессией на девушках лежат дополнительные обязательства «достойного» поведения, а с другой, некоторые уверены, что историю быстро «замнут» – опять же, в силу рода деятельности вандалок.