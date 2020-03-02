«Спасибо, что выбрала меня!»: у Данилы Козловского родилась дочь в Америке

«Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня!» - так подписала фото с новорожденной дочкой Ольга Зуева.

Мамой Ольга стала в феврале 2020-го, а поддерживал ее любимый мужчина Данила Козловский.

34-летний актер Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева не сообщали поклонникам о переменах в личной жизни. Ольга рассказала друзьям, что планировует рожать в Америке. Между прочим, познакомился Данила с Ольгой как в США четыре года назад: там молодая женщина строила карьеру модели, а также обучалась на актерских курсах. Козловский позвал Зуеву в Россию, где она стала не только его музой в кино, но и сама сняла фильм.

_olyazueva Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни

Данила Козловский в начале года завершил очередной блок съемок своего фильма «Карамора» в Грузии, и улетел в США к любимой. Через несколько месяцев пара собирается вернуться в Москву, где Данила несколько лет назад купил и обустроил в центре столицы просторное семейное гнездышко, где уже готова детская.