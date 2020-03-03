2020-03-02T19:01:48+03:00
Общество

Что делают в Москве для борьбы с коронавирусом

Популярный врач рассказал о том, какие меры принимают столичные власти и медики, чтобы избежать эпидемии
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Что делают в Москве для борьбы с коронавирусом.Что делают в Москве для борьбы с коронавирусом.Фото: РИА Новости
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Александр Мясников - главный врач городской клинической больницы № 71. В прошлом руководил Кремлевской больницей Управления делами президента. О том, как устроено столичное здравоохранение, он знает великолепно.

На своей страничке в Фейсбуке доктор Мясников опубликовал интересный пост о том, как дело обстоит с бдительностью московских властей и медиков:

«Любой человек с пневмонией в первые часы поступления в московскую больницу сегодня подвергается анализу на коронавирус. Независимо от того, что там думают врачи, - время такое, что нужна тотальная проверка. Список пассажиров, прибывших из Китая (а теперь еще и из Ирана, Кореи и Италии), ежедневно рассылается по московским поликлиникам. К таким людям немедленно отправляется врач для забора крови. Причем ко всем без исключения, пусть и абсолютно хорошо себя чувствующим. Просто по факту их пребывания на территориях повышенной эпидемической опасности. Если человека нет на домашнем карантине - задействуется полиция. В конце 14-дневного срока - повторный анализ. В течение этих двух карантинных недель - ежедневный обзвон пациентов и 1 контрольный визит. Сейчас под строгий контроль берутся все больные ОРЗ - это колоссальная, но необходимая работа.

Александр Мясников. Фото: YouTube

Александр Мясников.Фото: YouTube

На днях через Москву летел гражданин Китая, транзитом. Транзитной зоны не покидал и отбыл в Иран, где и слег с коронавирусной пневмонией. Наши сразу отследили, кто с ним в самолете прилетел и вышел в город. По адресам, указанным этими пассажирами в анкетах, были высланы медики. На месте оказался только один. (Кому охота в карантин на 14 дней, если чувствуешь себя здоровым? Вот и указали неактуальные адреса.) Телефоны, однако, почти все указали верные, но когда их стали обзванивать, то люди начали отнекиваться - мы, мол, не в Москве, уехали и прочее (мотивация та же). Так вот, знаете, что сделали? Нет, не отписались: сделали все что могли. Для начала задействовали записи наружных камер и системы опознавания лиц. И когда эти семеро в конце дня пришли домой по месту их действительного проживания, их у подъездов ожидали скорая и вежливые наряды полиции.

Потому как есть права человека и его обязанности. Право каждого человека - быть максимально защищенным от возможного заражения. И обязанность каждого - максимально содействовать обеспечению такой защиты».

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Доктор Брант о коронавирусе: мы делаем вид, что ничего не происходит, и, наверное, сейчас это лучшее, что мы можем сделать!

Медицинский директор сети медицинских центров Клиника «Семейная» Павел Бранд считает, что начало эпидемии мы уже проморгали.

Вы думаете, что в РФ нет заболевших коронавирусом COVID-19? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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