Что делают в Москве для борьбы с коронавирусом

Александр Мясников - главный врач городской клинической больницы № 71. В прошлом руководил Кремлевской больницей Управления делами президента. О том, как устроено столичное здравоохранение, он знает великолепно.

На своей страничке в Фейсбуке доктор Мясников опубликовал интересный пост о том, как дело обстоит с бдительностью московских властей и медиков:

«Любой человек с пневмонией в первые часы поступления в московскую больницу сегодня подвергается анализу на коронавирус. Независимо от того, что там думают врачи, - время такое, что нужна тотальная проверка. Список пассажиров, прибывших из Китая (а теперь еще и из Ирана, Кореи и Италии), ежедневно рассылается по московским поликлиникам. К таким людям немедленно отправляется врач для забора крови. Причем ко всем без исключения, пусть и абсолютно хорошо себя чувствующим. Просто по факту их пребывания на территориях повышенной эпидемической опасности. Если человека нет на домашнем карантине - задействуется полиция. В конце 14-дневного срока - повторный анализ. В течение этих двух карантинных недель - ежедневный обзвон пациентов и 1 контрольный визит. Сейчас под строгий контроль берутся все больные ОРЗ - это колоссальная, но необходимая работа.

Александр Мясников.Фото: YouTube

На днях через Москву летел гражданин Китая, транзитом. Транзитной зоны не покидал и отбыл в Иран, где и слег с коронавирусной пневмонией. Наши сразу отследили, кто с ним в самолете прилетел и вышел в город. По адресам, указанным этими пассажирами в анкетах, были высланы медики. На месте оказался только один. (Кому охота в карантин на 14 дней, если чувствуешь себя здоровым? Вот и указали неактуальные адреса.) Телефоны, однако, почти все указали верные, но когда их стали обзванивать, то люди начали отнекиваться - мы, мол, не в Москве, уехали и прочее (мотивация та же). Так вот, знаете, что сделали? Нет, не отписались: сделали все что могли. Для начала задействовали записи наружных камер и системы опознавания лиц. И когда эти семеро в конце дня пришли домой по месту их действительного проживания, их у подъездов ожидали скорая и вежливые наряды полиции.

Потому как есть права человека и его обязанности. Право каждого человека - быть максимально защищенным от возможного заражения. И обязанность каждого - максимально содействовать обеспечению такой защиты».

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