Из чего же, из чего сделаны наши игрушки...

Куклы Барби и плюшевые медвежата - прошлый век! Сейчас в тренде у детей иные игрушки - сквиши, лизуны и слаймы. Многие и названий-то таких не слышали, но только не родители.

«Комсомолка» вместе с преподавателем химии из иркутского детского образовательного клуба BrainStorm Натальей Выборовой разбирались, насколько безопасны такие игрушки.

Мастер-классы по изготовлению слаймов она проводит более двух лет. И знает, как определить, качественная ли игрушка попала ребенку в руки.

НЕ ПЛАСТИЧНЫЙ? ЗНАЧИТ, В НЕМ ХИМИЯ

Итак, эксперимент начинаем в отделе игрушек магазина. Набираем лизунов и слаймов на 400 рублей.

- Начнем с лизуна, - предлагает Наталья. - С виду образец очень даже привлекательный: ярко-розовый, с блестками. Изучаем состав. «Полимер» - вот и все, что в нем указано. Звонок тревожный. Под полимером можно спрятать много химических элементов, в том числе вредных… Такие игрушки лучше не брать.

Но мы открываем пластиковую прозрачную коробочку с лизуном внутри - и…

- Твердоват и не тянется, а рвется на куски, а лизун должен быть пластичным, - добавляет Наталья. - Если нет, значит, в игрушку добавили слишком много тетрабората натрия, из-за которого смесь густеет. Само по себе вещество нетоксично, его даже используют для лечения грибков или ангины, но с одной оговоркой - если использовать в малых дозах. А в больших, как в данном лизуне, оно может вызвать раздражение и зуд на коже. Я бы точно не стала рисковать и давать такое ребенку.

СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ? ВЫБРАСЫВАЙТЕ!

На очереди еще три баночки со слаймами - их мы изучим на запах. Вскрываем по очереди: у двух тянучек аромат мыла и ароматизаторов, как у гелей для душа, - от зеленого веет яблоком, от розового - ягодами.

- Ничего необычного, - заключает Наталья.

Третья - умная масса (тот же слайм, только более густой), резко ударяет в нос запахом резины и режет глаза ядовито-розовым цветом. При этом на упаковке написано: «Нетоксично!»

- В слаймы обычно добавляется наименее вредный клей ПВА, бытовая химия для приятного аромата и безопасные пищевые красители, - говорит Наталья. - А такой острый запах и кричащий цвет, конечно, настораживают. Как минимум может возникнуть аллергическая реакция. Неизвестно, что за химические вещества сюда добавлены, но состав мы и здесь не изучим: на этикетке снова значится только сухое слово «полимер». А что за ним? Таблица Менделеева…

«Врага» родители должны знать в лицо: слаймы - слева, умная масса - справа вверху, лизун - справа внизу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БЕЛЫЙ НАЛЕТ - ЭТО ПЛЕСЕНЬ

Прежде чем покупать лизуна в магазине, посмотрите на коробку с тянучкой на свет. Видите белый налет? Возможно, это плесень. Значит, игрушку хранили неправильно или вскрывали. Ребенку ее давать нельзя.

- Вскрытые игрушки можно хранить только в холодильнике, - говорит Наталья. - Слаймы влажные, к ним быстро прилипает грязь от рук и поверхностей - это настоящее раздолье для бактерий и плесени. Играть ими более двух-трех часов подряд нежелательно. Обычно лизуны «живут» 2 - 3 месяца, а потом усыхают или плесневеют, особенно если лежат в тепле.

Не позволяйте детям долго играть в слаймы, брать их в рот или трогать руками, если на ладошках ссадины. Инфекции и аллергия - верные спутники таких игрушек.

ИСПЫТАНИЕ НОГТЯМИ НА ПРОЧНОСТЬ

Теперь испытаем сквиш - игрушку-антистресс с жидким наполнителем. Взяли резиновую лягушку. Сжимаем покрепче, и на зверушке вылезают шарики со слизью. Дети от восторга обычно пищат!

- А знак нехороший… Внутри сквиша - кусочки гидрогеля, пропитанного водой, - поясняет Наталья. - Это полимер, который используется при выращивании растений, так как хорошо впитывает и отдает жидкость. Но от влаги гидрогель расширяется и, бывает, рвется!

Доказательство мы увидели через 10 минут. Лягушка лопнула, вода и кусочки гидрогеля брызнули во все стороны. Мне прилетело прямо в глаз, который тут же покраснел.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Валерий КИЖНЯЕВ, доктор химических наук, профессор Иркутского государственного университета:

Клей и антисептик - ничего полезного

- Изначально лизунов изготавливали из безвредной смолы. Сейчас основной ингредиент - клей ПВА. Если говорить языком химии, он состоит из поливинилацетата и добавок. Сам по себе поливинилацетат нетоксичен, но при изготовлении клея в него добавляются химсоединения, которые могут быть вредны для здоровья. Что касается тетрабората натрия, то это антисептик. В больших количествах он убивает не только вредные бактерии, но и необходимые организму.

КОМПЕТЕНТНО

В России впервые проверят слаймы на токсичность

Несмотря на популярность слаймов, в Роспотребнадзоре нет четких рекомендаций относительно них. И этим производители явно пользуются. Доказательство - слово «полимер» на фабричных упаковках, за которым можно спрятать что угодно. Но буквально на днях этой темой вплотную занялись эксперты Роскачества. Слаймы изучат по 50 параметрам, не только на содержание различных химических элементов, но и на внешний вид, текстуру, липкость, маркировку (с указанием срока годности). Результаты станут известны 1 июня.

КСТАТИ

Делаем слайм своими руками

Безопаснее делать слаймы своими руками. Так хотя бы родитель будет точно знать, что входит в состав тянучки. Именно этот способ нравится детям - им интереснее самим «сварить» игрушку, а некоторые потом их даже продают.

Классический рецепт, популярный в интернете и на мастер-классах: «Смешать в чашке полстакана воды, 50 граммов клея и половину чайной ложки порошка тетрабората натрия или 5 - 10 капель раствора, а затем разминать ложкой, пока смесь не станет густой и вязкой. Добавить пару капель геля для душа для запаха и блестки для красоты. Готово!»

- Четких пропорций не существует, все ингредиенты смешиваются на глаз, именно поэтому юные слаймеры и придумывают сотни разных рецептов, - рассказывает Наталья Выборова. - Важно, чтобы дети не использовали для изготовления слаймов строительный клей вместо ПВА или бытовую химию с резким запахом. На руки нужно надевать резиновые перчатки, а помещение хорошо проветривать. Контроль взрослых - обязателен!

СЛОВАРИК «КП»

- Слайм - игрушка из вязкого желеобразного материала, похожего на слизь. Влажная на ощупь. Если ее не трогать, расползается по поверхности, но уплотняется при сжатии или ударе. Могут быть разной текстуры в зависимости от добавок: с бусинами, с твердой корочкой, хрустящий (с пенопластом), на что хватит фантазии.

- Лизун - тот же слайм, но может быть более плотным, но в то же время пластичным. Держит форму только в покое.

- Сквиш - игрушка-антистресс с мягким наполнителем (как правило, резиновая, внутри - вода и гидрогель). Приятно мять, быстро принимает первоначальную форму, не пачкает руки. Выпускается в разнообразной форме, от зверей до игрушечной еды.