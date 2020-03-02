2020-03-02T22:44:05+03:00
Звезды

«Лицо 30-летней»: поклонники заподозрили 53-летнюю Ренату Литвинову в новой пластической операции

Актриса поделилась свежими фото в своем Инстаграме
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Литвинова отрицала, что делала пластикуЛитвинова отрицала, что делала пластикуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Рената Литвинова удивила в Инстаграме новыми фотографиями, на которых актриса выглядит лет на двадцать моложе своего паспортного возраста. Преображение Ренаты можно было бы списать на умелый фотошоп, но 53- летняя блондинка разместила в своем Инстаграме и видео с показа бренда «Баленсиага», где актриса тоже свежа и прекрасна, как майская роза.

Подписчики Литвиновой тут же предположили, что артистка снова посетила пластического хирурга, ведь в 2003 году уже ходили слухи, что Рената подкорректировала овал лица и форму носа.

Впрочем, сама Литвинова отрицала, что делала пластику.

renatalitvinovaofficiallrenatalitvinovaofficiall
Сейчас начнётся показ Дэмны
16332 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

— Несмотря на какие-то страшные слухи, я могу пройти освидетельствование, что я не делала никаких подтяжек, это было бы видно, — уверяла одна из самых стильных российских актрис в интервью lady.mail.ru. — Я хожу к любимому косметологу. Делаю максимум ухода, пробую какие-то кремы. Все равно наступает момент, когда ты не можешь сражаться с силой притяжения, что-то нужно делать. Есть способы и технологии, которые помогают избежать подтяжек и других радикальных мер. Хожу на процедуры и, когда есть время, на спорт. У меня много косметики дома. Люблю всевозможные маски. Сегодня вот ходила с одной 10 минут. Она слетела в результате и упала на кота. Кот тоже омолодился, — шутила Рената.

Кстати, косметолог, которому мы показали фото Литвиной, тоже не разглядела у актрисы следов пластики.

— Мне кажется, что Рената Литвинова пока не прибегала к помощи пластических хирургов, — убеждена косметолог Марта Орлова. — Она как раз самый яркий пример, что работает современная концепция по сохранению молодости не только с помощью локальных воздействий, но и правильного образа жизни и поддержания здоровья организма в целом. У Ренаты никогда не было колебаний веса, она всегда была стройной, всегда обращалась к помощи косметологов, но все делала без перебора.

Косметолог Марта Орлова Фото: Личный архив

Косметолог Марта ОрловаФото: Личный архив

Косметология в образе Ренаты Литвиновой — это европейский стандарт, когда используют ботокс, но оставляют сдержанную мимику, используют гиалуроновую кислоту, но по проблеме, без навязывания избыточных объемов, уродующих лицо. И даже если пластические операции были в жизни Ренаты, то я могу только поаплодировать хирургам, вот это действительно уровень, когда даже доктор не может определить каких-то хирургических вмешательств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шрама не будет: После аварии в центре Москвы Ренате Литвиновой пришлось зашивать лицо

Итак, вечером в воскресенье, 12 января, в центре Москвы «Мерседес» сбил известную актрису Ренату Литвинову. Звезда «Границы» и «Жмурок» переходила по «зебре» дорогу на Тверском бульваре и вдруг в нее врезалась иномарка. За рулем сидела девушка, которая тут же сама позвонила в полицию. Люди из близкого окружения артистки заявили kp.ru, что Литвинова не получила никаких серьезных повреждений. Однако, как оказалось, это не совсем так (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Меркель назвала «неприемлемыми» попытки Эрдогана шантажировать ЕС беженцами
Автор книги «Старик, читавший любовные романы» Луис Сепульведа болен коронавирусом
«Подсолнухи» Ван Гога задержали в Токио из-за коронавируса
Песню, с которой Little Big отправится на «Евровидение», представят в ближайшие дни
Россияне смогут переоформить на год итальянские визы, выданные на период с марта по май
В Госдуму внесли законопроект об изменении условий выплаты пособий сиротам
Apple готова выплатить до 500 млн долларов истцам за умышленное замедление старых моделей iPhone
Число жертв коронавируса в Италии возросло до 52
Поправки Путина в Конституцию закрепляют МРОТ не ниже величины прожиточного минимума
Собянин рассказал о мерах профилактики коронавирусной инфекции в Москве
США исключили из санкционных списков две российские компании
В Раде сообщили о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Муж блогера ответил на предупреждения доставщика сухого льда, что «бассейн с подогревом, и он все знает»
Путин поручил разработать закон о нормах русского языка для чиновников
Поправка Путина в Конституцию предлагает запретить отчуждение российских территорий
Путин внес поправку об упоминании Бога в Конституции
Путин внёс на рассмотрение поправку в Конституцию о признании брака союзом мужчины и женщины
МВД РФ предлагает ограничить продажу алкоголя в поездах
«Вам руки не подам»: немецкий министр побоялся пожать руку Меркель из-за коронавируса
Риелтор назвал популярные способы мошенничеств с недвижимостью
Поступившие в Госдуму поправки президента к Конституции занимают 24 страницы