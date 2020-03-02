«Лицо 30-летней»: поклонники заподозрили 53-летнюю Ренату Литвинову в новой пластической операции

Рената Литвинова удивила в Инстаграме новыми фотографиями, на которых актриса выглядит лет на двадцать моложе своего паспортного возраста. Преображение Ренаты можно было бы списать на умелый фотошоп, но 53- летняя блондинка разместила в своем Инстаграме и видео с показа бренда «Баленсиага», где актриса тоже свежа и прекрасна, как майская роза.

Подписчики Литвиновой тут же предположили, что артистка снова посетила пластического хирурга, ведь в 2003 году уже ходили слухи, что Рената подкорректировала овал лица и форму носа.

Впрочем, сама Литвинова отрицала, что делала пластику.

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— Несмотря на какие-то страшные слухи, я могу пройти освидетельствование, что я не делала никаких подтяжек, это было бы видно, — уверяла одна из самых стильных российских актрис в интервью lady.mail.ru. — Я хожу к любимому косметологу. Делаю максимум ухода, пробую какие-то кремы. Все равно наступает момент, когда ты не можешь сражаться с силой притяжения, что-то нужно делать. Есть способы и технологии, которые помогают избежать подтяжек и других радикальных мер. Хожу на процедуры и, когда есть время, на спорт. У меня много косметики дома. Люблю всевозможные маски. Сегодня вот ходила с одной 10 минут. Она слетела в результате и упала на кота. Кот тоже омолодился, — шутила Рената.

Кстати, косметолог, которому мы показали фото Литвиной, тоже не разглядела у актрисы следов пластики.

— Мне кажется, что Рената Литвинова пока не прибегала к помощи пластических хирургов, — убеждена косметолог Марта Орлова. — Она как раз самый яркий пример, что работает современная концепция по сохранению молодости не только с помощью локальных воздействий, но и правильного образа жизни и поддержания здоровья организма в целом. У Ренаты никогда не было колебаний веса, она всегда была стройной, всегда обращалась к помощи косметологов, но все делала без перебора.

Косметолог Марта ОрловаФото: Личный архив

Косметология в образе Ренаты Литвиновой — это европейский стандарт, когда используют ботокс, но оставляют сдержанную мимику, используют гиалуроновую кислоту, но по проблеме, без навязывания избыточных объемов, уродующих лицо. И даже если пластические операции были в жизни Ренаты, то я могу только поаплодировать хирургам, вот это действительно уровень, когда даже доктор не может определить каких-то хирургических вмешательств.

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