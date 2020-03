Little Big едет на «Евровидение»: Вспоминаем лучшие клипы рейв-группы

В этом году на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2020» в голландском Роттердаме нашу страну будет представлять дерзкая рэйв-группа Little Big из Санкт-Петербурга.

В эксклюзивном интервью "КП" основатель и солист группы Илья Прусикин назвал такое решение Первого канала «огромной ответственностью» и пообещал представить песню, с которой его коллектив поедет в Нидерланды, буквально на днях.

Он пообещал, что композиция будет веселой, потому что у ребят, как у всех русских, «юмор в крови». А уж в том, что мелодия будет запоминающейся, сценические образы музыкантов – яркими, а танец – зажигательным, сомневаться не приходится.

«С хореографией у нас все тип-топ. Мы вам обещаем — вы будете удивлены», - заверил Илья.

А удивить поклонников Little Big будет непросто. Эпатажная группа радует фанатов уже семь лет, их клипы набирают в Youtube до 400 миллионов просмотров (!). Есть у ребят и опыт участия в серьезных мероприятиях - летом 2018 года, например, они успешно выступили на фестивале Sziget в Будапеште, крупнейшем музыкальном событии Европы.

А пока желаем Little Big удачи на «Евровидении» и освежаем в памяти их лучшие шедевры!

LITTLE BIG SKIBIDI (official music video)..

LITTLE BIG FARADENZA (official music video).LITTLE BIG FARADENZA (official music video)

LITTLE BIG - Everyday I'm drinking..

LITTLE BIG - Kind Inside, Hard Outside (fighting Putin vs. Obama)..

Клип Little Big на песню Go Bananas.

LITTLE BIG I'M OK (official music video)..

LITTLE BIG - ROCK PAPER SCISSORS (Official Music Video)..

