«Это - топорная провокация в стиле Геббельса»: Геннадий Онищенко прокомментировал фейк о якобы 20 тысячах заболевших коронавирусом в России

Вот уже несколько дней по Москве и другим крупным городам страны гуляет аудио-фейк. Поделка - ну очень тупая. Та женщина, которую использовали в качестве "передатчика правды", "тщательно скрываемой властями", даже лишена актерского мастерства.

Похоже, свои откровения, адресованные подруге, вообще читает по бумажке... "КП" об этом уже написала подробно, разобрав историю с довольно топорным фейком.

А то, что она излагает - о "20 тысячах заболевших коронавирусом" - лишено всякого смысла. И все же мы не стали проходить мимо и решили "прокрутить" это нашим экспертам. Вот комментарий первого заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко...

- Алло, Геннадий Григорьевич! Вам хорошо слышно эту запись по телефону?

- Вполне.

- Аудиозапись вбрасывается сейчас в массовом порядке... Как бы вы ее прокомментировали?

- Ну, прежде всего, это - грубая провокация. Причём - топорная. Хотя, как говорил Геббельс (министр пропаганды в фашистской Германии, ближайший соратник Гитлера. - А.Г.) - чем прямолинейнее и тупее провокация, тем в неё больше верят.

Я доподлинно знаю результаты тех исследований, которые проводятся в Москве - с помощью тестов - у людей, которые сегодня по тем или иным причинам попадают в поле зрения медиков в связи с этой коронавирусной инфекцией. Ну, прежде всего, это - вернувшиеся из Китая, Италии и так далее.

Геннадий Онищенко - по поводу фейк-вброса о якобы 20 тысячах заболевших коронавирусом 00:00 00:00

И таких данных - тем более - о "20 тысячах заболевших" - нет. Это просто говорит о том, что - те, кто компоновал провокацию, даже не знают особенностей течения этой болезни. И, мне кажется, здесь нужно решительно и всерьёз её пресечь.

А как это сделать? Я думаю, специальные федеральные органы знают.

- А - цель этой провокации? Тем более - и Конституцию вспомнили, поправки к которой сейчас как раз обсуждаются...

- Я думаю, все это - не без иностранного вмешательства.

Ну, во-первых, да - мы сейчас в Госдуме готовимся ко второму чтению по поправкам к Основному Закону. Кому-то очень неймется дестабилизировать политическую ситуацию в стране, создать нервозную общественную обстановку, посеять неверие... В общем, желание как можно больше навредить, в том числе, экономике, которая сегодня тоже терпит определенные трудности.

Но - ещё раз говорю, ни о каких даже близких цифрах нет и быть не может, поскольку надо хотя бы элементарно представлять эпидемиологию этого заболевания.

Так что - меры принимаются, меры - в целом - адекватные, и сегодня оснований для какой-то тревоги по этому поводу нет.

Единственное, что бы я просил всех нас... Хотя уровень заболеваемости гриппом и ОРЗ в Москве и ниже эпидемиологического порога, тем не менее, сама обстановка требует от нас тщательного соблюдения всех тех мер предосторожности, которые необходимы. Это и масочный режим, а ещё - надо постоянно следить и за своими близкими, и за собой. Если есть температура - сразу же обращаться к медицинским работникам.

Ну, а тот информационный террор, который был и сейчас продолжается в таком уже - криминализированном варианте - он очевиден.

- Понял. Будем держаться.

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