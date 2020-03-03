К коронавирусу наиболее восприимчивы выходцы из Азии. Но и у европейцев нет полного иммунитета

Весь мир встревожен распространением эпидемии коронавируса. Вокруг нового заболевания много противоречивой информации. Мы собрали самые распространенные и популярные вопросы, которые обсуждают читатели на сайте kp.ru и в социальных сетях, и задали их врачу инфекционисту и вакцинологу Евгению Тимакову.

Коронавирус в 10 раз опаснее гриппа

- Евгений Юрьевич, правда ли что сезонный грипп опаснее, чем коронавирус? Скептики приводят такие цифры: только в США к середине февраля гриппом заболело 29 миллионов человек, 16 тысяч из них умерло. А коронавирусом в мире заразилось всего около 90 тысяч человек, а умерло чуть более 3 тысяч. Может, мы зря панику поднимаем?

- Нет. Давайте разберемся по порядку. Первое: действительно каждый год гриппом заболевает огромное количество людей, при этом в каждой стране умирает несколько тысяч человек. Но вирус гриппа прогнозируемая инфекция, мы о ней многое знаем, от гриппа есть лекарства и прививки. Летальный случай при гриппе - это когда человек либо не прививался, либо у него поздняя диагностика, либо снижен иммунитет. А на коронавирусную инфекцию на данный момент нет никаких рычагов воздействия. Все зависит от иммунитета: если он есть, человек переносит коронавирус в легкой форме. Если иммунитета нет и существуют предрасполагающие факторы - возраст или большое количество вирусной нагрузки, то могут быть нехорошие случаи вплоть до летальности. Второе: причина тревоги в высокой смертности среди инфицированных коронавирусом, она составляет 3-5 процентов. Это на порядок выше, чем при заболевании гриппом. Условно говоря, на тысячу человек заболевших гриппом умерших будет от 0 до 1 человека. А в случае с коронавирусом на 1000 заболевших умрет от 30 до 50 человек.

- Правда ли что коронавирус это этнический вирус, им заражаются только представители монголоидной расы?

- Нет, болеют не только они, но существует определенная специфика: у вируса есть так называемый С-белок. Чтобы вирус размножался С-белок должен прицепиться только к определенным клеткам организма, имеющим специальные рецепторы. Эти рецепторы разбросаны в клетках респираторного тракта: в носоглотке, горле, в трахее и в легких. Эти рецепторы есть у всех людей: у кого-то больше, у кого-то меньше. Если у человека рецепторов мало, коронавирус будет протекать в более легкой форме. Так вот у лиц с азиатскими корнями этих клеток гораздо больше и они расположены в нижней части легких. Поэтому атипичные пневмонии у них возникают гораздо чаще. Когда рецепторов много вирус быстрее садиться и занимает больше ниш, где он может размножиться. Надо сказать, что предрасположенности к определенным болезням есть у представителей разных национальностей: у кого-то уязвимое место это кишечник, у других народов больше страдают суставы, у третьих проблема это онкология.

Повышенные меры предосторожности в связи с коронавирусом предпринимаются по всему миру, прежде всего - в аэропортах и на общественном транспорте.Фото: REUTERS

Европейцы могут расслабиться?

- Означает ли это, что россиянам можно расслабиться, раз европейцы к новой напасти не так восприимчивы?

- Мы страна многонациональная, у нас много выходцев из Азии - возьмите Сибирь, или Бурятию... Кроме того, по всей видимости, в группу риска попадают и южане тоже: мы видим, как коронавирус активно распространяется в Иране, Италии и других южных странах. И там тоже есть летальные случаи. Вирус не имеет национальности. И потом стране, которая 300 лет находилась под монголо-татарским игом, не стоит слишком рассчитывать, что географическая близость к Европе ей сильно поможет. А главное, восприимчивость организма зависит не только от генетики, есть и другие предрасполагающие факторы. Если человек курит, у него легкие уже восприимчивы к вирусной инфекции, потому что ослабляется местный иммунитет. Бронхиальная астма, пожилой возраст так же снижают иммунитет бронхо-легочного дерева. От вируса никто не застрахован.

- Сколько времени коронавирус живет за пределами организма. Например на поверхности предметов?

- Это зависит от среды, на которую он попал. При прямом солнечном воздействии вирус вообще умирает быстро. В сточных водах живет 2 дня, в чистой воде до 9 дней. На окружающих предметах без дезинфекции - например на пластике - жизнеспособен до 2 дней.

- Значит, если я в обычных перчатках потрогаю зараженную поверхность, потом сниму перчатки и положу в карман куртки, то...

- Через два дня вируса не будет.

Смех убивает вирус

- Правда ли что медицинские маски для здоровых людей бесполезны? Их должны носить только больные, чтобы во время кашля и чихания меньше летело во все стороны?

- Да, здоровый человек может одеть маску в тесном помещении, когда вокруг много народу, чтобы уменьшить количество вирусной нагрузки. Маски не спасают от вируса, как такового, они уменьшают количество вирусных единиц, которые попадают в организм. Тогда ему проще справиться с вирусом: заболевание протекает в более легкой форме или иммунитет вообще не даст запустить процесс. На улице маски вообще бесполезны.

- Имеет ли смысл принимать иммуномодуляторы, чтобы не подхватить вирус?

- Нет, их эффект не подтвержден доказательной медициной. Имеет смысл спать более 7 часов в день, вести здоровый образ жизни, полноценно питаться, закаляться и активно отдыхать. А еще я рекомендую смех. Потому что, когда человек смеется и улыбается, выделяются эндорфины, это стимулирует иммунные факторы и укрепляет внутренние защитные силы организма.

- Бывалые люди советуют мазать нос оксолиновой мазью...

- Оксолинка опять же не имеет отношения к доказательной медицине, но любая мазь сама по себе обладает барьерной функцией. Не спасает от вируса на 100 процентов, но уменьшает количество вирусов, которые могут прикрепиться к слизистой носа.

Почему в Китае эпидемия, а в Индии - нет?

- Чем объяснить, что в Китае бушует эпидемия, а в соседней Индии коронавируса нет, хотя там и скученность и антисанитария? Из этого обстоятельства люди делают вывод: может быть коронавирусом болеют везде, просто его выявляют преимущественно там, где хорошая медицина?

- Уровень медицины отчасти играет определенную роль. Но не забывайте, что Индия относится к тропическим странам, там, в отличие от Китая, совершенно другая температура. Если мы посмотрим карту распространения коронавирусной инфекции, то увидим, что сейчас вирус размножается в основном в тех странах, где идет субстропическая зима. То есть температура воздуха 15-20 градусов и повышенная влажность. География коронавируса четко проходит по линии субтропического пояса: США, Италия, Австралия, Япония, Саудовская Аравия, Иран… Кстати, в южных курортных районах Китая, где царит жара, распространение инфекционного процесса не так выражено. Вот давайте последим: когда субтропики перейдут из зимы в летний режим и температура поднимется до 30-40 градусов, эпидемия должна пойти на спад.

Прохожие в медицинских масках на оживленном перекрестке в Токио.Фото: REUTERS

- А нам весна поможет?

- Наоборот! Как только в Европе и в России потеплеет, то возникнут благоприятные условия для размножения коронавируса. Если к этому времени инфекцию не заблокируют.

- Значит, нам нужно продержаться до лета?

- Да, в теплой погоде вирус не выживает. Важно не пустить в страну вирус до лета. В принципе правительство и Роспотребнадзор делают все, что необходимо. Ограничение въезда из очагов распространения, карантинные мероприятия, правильная организация работы медицинских служб должны сделать свое дело.

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Еще недавно я бродила по опустевшему Пекину, писала репортаж о жизни в эпидемзоне. Прилетела домой - и сама попала в карантин в моей же квартире. Обязательная изоляция всех потенциальных носителей - распоряжение чиновников. Ведь из китайской провинции Хубэй за три месяца коронавирус распространился по всем континентам, кроме Антарктиды, случаи смертей - от Италии до Южной Кореи. Вот и сиди в карантине, не задавай вопросов. Хотя… тюремное заключение, даже в собственном доме, хорошо прочищает мозги. Ты, как в детстве, играешь в мозаику. Подбираешь кусочки фактов, из которых складывается общая картина. С набором вопросом, на которые у официальной науки ответа НЕТ. (подробности)