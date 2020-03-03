2020-03-03T14:52:25+03:00
Звезды

«Пою я примерно как Ольга»: Собчак и Бузова разругались из-за церемонии «Муз-ТВ»

Телеведущие обменялись колкостями на глазах у коллег по шоу-бизнесу
Алена МАРТЫНОВА
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Собчак и Бузова разругались из-за церемонии «Муз-ТВ»Собчак и Бузова разругались из-за церемонии «Муз-ТВ»Фото: Иван МАКЕЕВ
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На пресс-завтраке, посвящённом грядущей церемонии вручения наград «Муз-ТВ» (неофициально ее ещё называют «раздачей тарелочек»), директор телеканала Арман Давлетяров огласил новый список ведущих премии, которая состоится 5 июня на площадке «ВТБ Арена». Наряду с «ветеранами» Ксенией Собчак и Максимом Галкиным, в этом году встречать гостей на красной дорожке будут и новички - Александр Ревва (для него это будет второй год в роли ведущего) и Ольга Бузова. Она в этой роли появится впервые.

- Ксения, вы уже 10 лет ведёте премию, ждать ли Ольге Бузовой от вас традиционного троллинга и шуток? - поинтересовались журналисты у Собчак.

- Да ладно вам, Оля сама кого угодно затроллит! - отмахнулась телеведущая. - А вообще, мне кажется, все мои шутки очень добрые...

- Тебе только кажется! - выхватив микрофон, успела вставить Бузова.

- Арман молодец, готов к переменам, не боится экспериментировать. А ещё ему всех жалко, - с намёком продолжила Собчак, вызвав удивление Бузовой - мол, ее ли жалеть?!

На этом пикировка заклятых подруг не закончилась. Обсуждение регламента ведения церемонии также выдалось жарким.

Ксения Собчак Фото: Иван МАКЕЕВ

Ксения СобчакФото: Иван МАКЕЕВ

- Хочется вновь и вновь удивлять зрителя, надеюсь, режиссёр и для ведущих придумает какие-то новые фишки. Петь, танцевать... Ну, пою я примерно, как Ольга Бузова, а вот с танцами можно поработать, - заявила Собчак.

- Ты себе льстишь! - вновь не смогла сдержаться поющая ведущая, однако, в свою очередь, никаких выпадов в сторону экс-коллеги по «Дому-2» делать не стала.

Между тем, вспоминая съёмки шоу «Осторожно, Собчак!» с Бузовой, где Ольга расплакалась из-за разоблачения Ксенией ее неудавшегося ресторанного бизнеса, Собчак примирительно отметила, что выпуск получился удачным. Эфир собрал почти 10 млн просмотров на YouTube, и Ольга в нем получилась «очень настоящая».

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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