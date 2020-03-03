Ольга Бузова поздравила сестру с покупкой квартиры

Начало весны для младшей из сестёр Бузовых, Анны, ознаменовалось важным событием - покупкой квартиры, которую девушка выбирала вместе с женихом. Апартаменты в одном из новых жилых комплексов столицы пока представляют из себя бетонные стены - впереди большой ремонт.

- Это наше семейное гнездышко, мечты сбываются, - написала Анна на своей странице в Инстаграме. - Впереди столько всего интересного. Никогда не сталкивалась с глобальным ремонтом, но от друзей и знакомых знаю, что это нервное мероприятие. Но главное, что мы это сделали. Маленькими шажочками воплотили мечту в реальность.

Начало весны для младшей из сестёр Бузовых, Анны, ознаменовалось важным событием - покупкой квартиры, которую девушка выбирала вместе с женихом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, ранее, осенью прошлого года, обладательницей квадратных метров в столице стала и Ольга Бузова - певица приобрела квартиру стоимостью 120 миллионов, и тоже пока занята ремонтом. Однако, в соцсетях после давней ссоры сёстры Бузовы никак не реагируют на успехи друг друга, и поклонники подозревают, что девушки так и не помирились, хотя и пересекаются изредка на семейных праздниках.

- Оля, поздравили ли вы сестру с покупкой квартиры, все ли хорошо в ваших отношениях? - поинтересовалась «КП» на пресс-завтраке, посвящённом предстоящей премии МУЗ-ТВ-2020, которая состоится 5 июня на площадке «ВТБ Арена».

- Да, конечно, поздравила, также как и она меня, - опровергла все домыслы поющая ведущая. - У нас все хорошо, поклонникам не о чем волноваться.

Кроме того, как огласили на пресс-завтраке, в этом году Бузова впервые войдёт в состав ведущих премии наряду с Ксенией Собчак, Максимом Галкиным и Александром Реввой. На этом месте Бузова потеснила «ветерана» церемонии Леру Кудрявцеву.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715350" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

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