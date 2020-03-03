Модный конфуз: Бузова в платье за 50 тысяч не смогла выговорить название бренда

На встрече, посвященной ежегодной церемонии вручения наград Муз-ТВ, директор телеканала Арман Давлетяров анонсировал журналистам небывалый размах мероприятия. В этом году музыкальный праздник состоится 5 июня на площадке стадиона «ВТБ Арена», и зрителям обещают небывалое шоу.

- Церемонию готовят 2000 человек, и могу вас заверить: такого не было не то что в России, а даже в мире, - поделился руководитель Муз-ТВ. - Секреты раскрывать не могу, но поверьте: мы сумеем удивить даже искушенных зрителей и артистов. В прошлом году мы впервые попробовали использовать дополненную реальность, теперь тоже делаем ставку на новейшие технологии.

Ради пресс-завтрака Муз-ТВ телеведущая облачилась в эффектный нарядФото: Иван МАКЕЕВ

«Раздача тарелочек» от Муз-ТВ действительно поражает воображение. В разные годы на сцене появлялись клоны артистов, настоящие автомобили и многое другое — каждый номер тщательно продумывается и готовится за несколько недель. И хотя номинанты еще не объявлены, можно предположить, что за заветную награду бороться все, кого позвали на пресс-завтрак: певица Валерия, Юлия Зиверт, Егор Крид, Александр Ревва (он же Артур Пирожков). А в этом году к тому же сменился состав ведущих: вместо «ветерана» премии Леры Кудрявцевой встречать гостей будет Ольга Бузова, которая обещает поразить импровизацией в прямом эфире.

К слову, и к пресс-завтраку Муз-ТВ поющая ведущая подготовилась, как к празднику. Перед камерами Оля появилась в модном мини-платье с принтом, напоминающим раскраску зебры. Главная фишка этого наряда от французского бренда Vetements — рукава с перчатками. В прошлом году похожее платье впервые «выгуляла» супермодель Наталья Водянова. Нельзя не отметить, что на Бузовой оно смотрелось не менее эффектно. Однако, это не уберегло Ольгу от модного конфуза.

Ксения СобчакФото: Иван МАКЕЕВ

- Все звезды, следуя моему примеру, активно готовятся к выходу на красную дорожку, - рассказала на пресс-завтраке Муз-ТВ Ольга Бузова, имея ввиду свои эффектные появления — то на верблюдах, то верхом на коне, то из гигантской раковины. - И в сценических нарядах тоже я задаю тренды. Если раньше все пели в джинсах, то потом стали повторять за мной, искать яркие образы. Вот и сегодня на завтраке я в модном платье от «Вэтмэнс». Думала, приду, встану красиво. Но единственное, что я не рассчитала — сторис для Инстаграма невозможно снимать в перчатке. Но и тут я нашла выход из положения, - посмеялась над собой же Оля, демонстрируя снятую на одной руке перчатку.

Но, как оказалось, надев платье за 50 тысяч рублей, певица не смогла правильно выговорить название бренда.

- С французского Vetements переводится очень просто - «вещи», - объяснил «КП» историк моды Анатоль Вовк. - Но это один из немногих брендов, у которого очень сложная для русского человека транскрипция. Многие называют фирму «ветмэн», «ветман», что, конечно, неправильно. Нашим модникам лучше бы избежать произносить вслух название этого бренда, ведь в русском языке просто нет носового произношения звука «н», которым заканчивается это слово. Грубо говоря, этот бренд звучит как «ветмон». Но когда у тебя, как у Ольги Бузовой, 20-миллионная армия подписчиков, конечно, можно позволить себе многое.

Номинанты еще не объявлены, но можно предположить, что за заветную награду будут бороться все, кого позвали на пресс-завтракФото: Иван МАКЕЕВ

КСТАТИ

Бузова опровергла замужество

На пресс-завтраке журналисты также задали Ольге вопросы о личной жизни. Мол, вы уже практически замужем — отразится ли это на ваших шоу, не придется ли отказаться от откровенных сценических нарядов?

- «Практически замужняя» звучит как «почти беременная», - удивилась Бузова. - Я не приемлю полумер, у меня либо все, либо ничего. Либо я беременна и замужем, либо я не замужем и не жду ребенка. Безусловно, я в отношениях, вы наверняка знаете. Но для меня главное — жить в гармонии с собой. Дома я одна, на сцене другая. Но в сценических образах и костюмах я тоже не приемлю полумер, для меня каждое выступление особенное. Будь то огромная премия, либо маленький концерт в Мытищах. Разницы нет.