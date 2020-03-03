2020-03-03T17:40:52+03:00
Звезды

Модный конфуз: Бузова в платье за 50 тысяч не смогла выговорить название бренда

Ради пресс-завтрака Муз-ТВ телеведущая облачилась в эффектный наряд [фото,видео]
Алена МАРТЫНОВА
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Вместо «ветерана» премии Леры Кудрявцевой встречать гостей будет Ольга Бузова, которая обещает поразить импровизацией в прямом эфире.Вместо «ветерана» премии Леры Кудрявцевой встречать гостей будет Ольга Бузова, которая обещает поразить импровизацией в прямом эфире.Фото: Иван МАКЕЕВ
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На встрече, посвященной ежегодной церемонии вручения наград Муз-ТВ, директор телеканала Арман Давлетяров анонсировал журналистам небывалый размах мероприятия. В этом году музыкальный праздник состоится 5 июня на площадке стадиона «ВТБ Арена», и зрителям обещают небывалое шоу.

- Церемонию готовят 2000 человек, и могу вас заверить: такого не было не то что в России, а даже в мире, - поделился руководитель Муз-ТВ. - Секреты раскрывать не могу, но поверьте: мы сумеем удивить даже искушенных зрителей и артистов. В прошлом году мы впервые попробовали использовать дополненную реальность, теперь тоже делаем ставку на новейшие технологии.

Ради пресс-завтрака Муз-ТВ телеведущая облачилась в эффектный наряд Фото: Иван МАКЕЕВ

Ради пресс-завтрака Муз-ТВ телеведущая облачилась в эффектный нарядФото: Иван МАКЕЕВ

«Раздача тарелочек» от Муз-ТВ действительно поражает воображение. В разные годы на сцене появлялись клоны артистов, настоящие автомобили и многое другое — каждый номер тщательно продумывается и готовится за несколько недель. И хотя номинанты еще не объявлены, можно предположить, что за заветную награду бороться все, кого позвали на пресс-завтрак: певица Валерия, Юлия Зиверт, Егор Крид, Александр Ревва (он же Артур Пирожков). А в этом году к тому же сменился состав ведущих: вместо «ветерана» премии Леры Кудрявцевой встречать гостей будет Ольга Бузова, которая обещает поразить импровизацией в прямом эфире.

К слову, и к пресс-завтраку Муз-ТВ поющая ведущая подготовилась, как к празднику. Перед камерами Оля появилась в модном мини-платье с принтом, напоминающим раскраску зебры. Главная фишка этого наряда от французского бренда Vetements — рукава с перчатками. В прошлом году похожее платье впервые «выгуляла» супермодель Наталья Водянова. Нельзя не отметить, что на Бузовой оно смотрелось не менее эффектно. Однако, это не уберегло Ольгу от модного конфуза.

Ксения Собчак Фото: Иван МАКЕЕВ

Ксения СобчакФото: Иван МАКЕЕВ

- Все звезды, следуя моему примеру, активно готовятся к выходу на красную дорожку, - рассказала на пресс-завтраке Муз-ТВ Ольга Бузова, имея ввиду свои эффектные появления — то на верблюдах, то верхом на коне, то из гигантской раковины. - И в сценических нарядах тоже я задаю тренды. Если раньше все пели в джинсах, то потом стали повторять за мной, искать яркие образы. Вот и сегодня на завтраке я в модном платье от «Вэтмэнс». Думала, приду, встану красиво. Но единственное, что я не рассчитала — сторис для Инстаграма невозможно снимать в перчатке. Но и тут я нашла выход из положения, - посмеялась над собой же Оля, демонстрируя снятую на одной руке перчатку.

Но, как оказалось, надев платье за 50 тысяч рублей, певица не смогла правильно выговорить название бренда.

- С французского Vetements переводится очень просто - «вещи», - объяснил «КП» историк моды Анатоль Вовк. - Но это один из немногих брендов, у которого очень сложная для русского человека транскрипция. Многие называют фирму «ветмэн», «ветман», что, конечно, неправильно. Нашим модникам лучше бы избежать произносить вслух название этого бренда, ведь в русском языке просто нет носового произношения звука «н», которым заканчивается это слово. Грубо говоря, этот бренд звучит как «ветмон». Но когда у тебя, как у Ольги Бузовой, 20-миллионная армия подписчиков, конечно, можно позволить себе многое.

Номинанты еще не объявлены, но можно предположить, что за заветную награду будут бороться все, кого позвали на пресс-завтрак Фото: Иван МАКЕЕВ

Номинанты еще не объявлены, но можно предположить, что за заветную награду будут бороться все, кого позвали на пресс-завтракФото: Иван МАКЕЕВ

КСТАТИ

Бузова опровергла замужество

На пресс-завтраке журналисты также задали Ольге вопросы о личной жизни. Мол, вы уже практически замужем — отразится ли это на ваших шоу, не придется ли отказаться от откровенных сценических нарядов?

- «Практически замужняя» звучит как «почти беременная», - удивилась Бузова. - Я не приемлю полумер, у меня либо все, либо ничего. Либо я беременна и замужем, либо я не замужем и не жду ребенка. Безусловно, я в отношениях, вы наверняка знаете. Но для меня главное — жить в гармонии с собой. Дома я одна, на сцене другая. Но в сценических образах и костюмах я тоже не приемлю полумер, для меня каждое выступление особенное. Будь то огромная премия, либо маленький концерт в Мытищах. Разницы нет.

Ольга Бузова оконфузилась в платье за 50 тысяч.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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