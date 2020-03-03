Арестованный экс-министр Абызов женится в СИЗО на экс-стюардессе

Валентина Григорьева — избранница одного из богатейших арестантов московского изолятора «Лефортово». Пара вместе уже давно, и даже успели зачать сына. Но пожениться решили только сейчас.

Экс-министр по делам Отрытого правительства Михаил Абызов когда-то был яркой фигурой на политической арене РФ. Начиная хотя бы с того, что еще в ранге чиновника он попал в список Forbes «200 богатейших бизнесменов России». Его состояние на тот момент оценивалось в $600 млн. Никого и ничего не стесняясь, Михаил декларировал роскошную недвижимость в Лондоне, Тоскане, Москве. Дорогие авто и другие транспортные средства (даже летающие). Все свои богатства он объяснял доходами от успешного ведения строительного бизнеса.

Валентина Григорьева — избранница одного из богатейших арестантов московского изолятора «Лефортово».Фото: СОЦСЕТИ

Но теперь он это же, видимо, пытается объяснить следствию. Примерно год назад — 26 марта 2019 Михаил Абызов был арестован. Ему предъявлены обвинения по тяжкой статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». По версии следствия в офшор Абызовым и сформированной им преступной группой было выведено около 4 миллиардов (!) рублей.

Но это дела рабочие. А вот на личном у Абызова был, и судя по всему остается, полный штиль, к хорошем смысле этого слова. С 2016 года он вместе с «самой красивой стюардессой России», а по совместительству моделью и просто красавицей Валентиной Григорьевой. По легенде Михаил увидел Валю на рекламном буклете компании, организующей частные перелеты, влюбился и тут же раздобыл ее телефон. Так они и стали вместе. 17-летняя разница в возрасте не стала помехой в отношениях.

В 2018 у пары родился сын. Для Вали это первый ребенок, для Абызова четвертый. А после был арест.

- Валя приходила почти на все суды Михаила, - рассказала «КП» близкая экс-стюардессы. - Никакой другой возможности видеться у них же не было — она не официальная жена, никаких свиданий не положено. Переписки как таковой тоже мало, потому что в СИЗО «Лефортово» нет системы электронных писем, как в других изоляторах. Но не только из-за этого они решили пожениться. Давно собирались, а тут арест и все эти уголовные дела.

Да ареста своего возлюбленного Валентина любила выложить в свои соцсети совместные фотографии, как правило все они с роскошных курортов. Но еще год назад все странички закрыла. «КП» удалось раздобыть пару архивных фотографий Валентины и Михаила.

В 2018 у пары родился сын.Фото: СОЦСЕТИ

Кстати, жениться подследственный Михаил Абызов может только по разрешению следователя. Видимо, такую бумагу он уже получил, так как молодоженами подано заявление в Рязанский ЗАГС города Москвы и уже назначена дата бракосочетания — 25 марта 2020 года.

- Конечно же ни о каком выезде из СИЗО в ЗАГС и речи быть не может. Обычно регистрация брака в изоляторах выглядит так — сотрудник органов регистрации приезжает в изолятор. В комнату для свиданий под конвоем приводят заключенного (в данном случае жениха). Невеста уже на месте, им дают расписаться в заявлении, обменяться кольцами. Никаких свидетелей не пускают. После заключения брака молодым разрешают поздравить друг-друга, обняться, поцеловаться, - объяснил правозащитник Иван Мельников. - Вот и все. Но законная жена в праве рассчитывать на свидания с мужем в период следствия, но только через стекло и то только с разрешения следователя или суда. Длительные встречи— до 3-х суток раз в несколько месяцев — предоставляются только в колонии, то есть когда уже получен срок и осужденный отправляется отбывать наказание. Пока же о них речи быть не может.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/652695" frameborder="0"></iframe> Любовь министра и стюардессы.Счастье любит тишину. Вот и олигарх Абызов в течение двух лет скрывал от всех свой роман с бортпроводницей. Интересно, как ему это удалось?

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