Улетная любовь Михаила Абызова: как самая красивая стюардесса России Валентина Григорьева угодила в райскую жизнь

О романе стюардессы и экс-министра заговорили еще в 2016. Сначала из декларации Абызова вдруг исчезла жена. Так все узнали о разводе, казалось бы, крепкой семьи. Потом то там, то здесь Абызов стал мелькать с девушкой раза в два моложе его. В его спутнице вскоре узнали самую красивую стюардессу России, родную сестру супер-модели Victoria’s Secret Кати Григорьевой Валентину. Хотя официально о своей связи пара никогда не заявляла. Все строилось исключительно на догадках. Вчерашнее появление Григорьевой в Басманном суде можно сказать первое публичное признание ее близких отношений с Абызовым.

Валентина Григорьева - простая русская девушка, уроженка Мурманской области. Вице-Мисс конкурса «Краса Заполярья 2009» и финалистка 4-го сезона реалити-шоу «Топ-модель по-русски» (2012 г.). Высокая, красивая, с длинной косой. Ну как в такую не влюбится. Вот и Михаил Абызов не устоял.

Еще год назад Валентина еще год назад очень любила раздавать интервью и участвовать в фотосессиях. Имени своего избранника девушка никогда не называла, но всем прекрасно было известно о ком именно речь. Так и выяснилось, что познакомились экс-министр и стюардесса не в воздухе, как многие могли бы не правильно предположить (Абызов летал только частными самолетами), а на земле.

Фото Михаила Абызова в инстаграм-ленте Виктории.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Он увидел мою фотографию, где я в форме стюардессы, и влюбился, - рассказывала журналистам девушка. - Ну а потом нашел мой номер телефона и позвонил. Так мы познакомились.

Однако,закрутив роман с миллиардером, свою любимую работу Валентина бросила далеко не сразу. Еще около двух лет она продолжала выходить в рейсы. Но, как хвалилась, дома ее всегда ждал ужин, приготовленный ее мужчиной.

- Пока нет семьи, это лучшая работа. А когда семья появляется, то очень тяжело оставлять дом, - говорила она.

_kate_g_ Валентина родила Абызову сына

И действительно, предположительно в конце 2017 Григорьева оставила небо. А в октябре 2018 стала мамой. На родах многодетный к тому моменту отец Абызов присутствовал лично. И даже, как говорят, перерезал пуповину. Сейчас самому младшему сыну экс-министра нет и полугода.

Валентина Григорьева стала мамой в октябре 2018 года.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Говорили, что пара сбежала в Италию и там прекрасно устроилась на шикарной вилле Абызова il Tesoro. Но это оказалось не совсем так. Молодые родители часто проводили там время. А жили и в Москве в Барвихе. Зимой катались на лыжах в Куршавеле, куда в гости прилетала сестра Валентины Катя Григорьева. В феврале побывали в Арабских Эмиратах, где бывшая стюардесса развлекалась скачками на гнедой лошади по пустыне. Новорожденный малыш всегда был рядом. Коляска с младенцем регулярно появлялась на фото в соцсети Григорьевой.

Вчера без макияжа и в растрепанных чувствах Григорьева приехала в Басманный суд, где ее любимому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь они смогут увидеться не скоро, да и то только если поженятся. Свидания с подследственными возможны только с разрешения следователя и только законным супругам.

В московским следственных изоляторах уже не раз проводились церемонии бракосочетания. Если это можно назвать церемониями — просто в комнате для свиданий работник ЗАГСа регистрирует брак. Через такую процедуру уже проходил экс-миллионер Полонский. Экс-губернатор Никита Белых и многие другие арестанты класса VIP, которых теперь в СИЗО Москвы едва ли не больше, чем обычных карманников.

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