Не столицей единой, или Почему России важны моногорода

Моногорода - отражение индустриальной эпохи. Большинство строилось по принципу «один город - одно предприятие». Для плановой экономики это было нормально, а в рыночных условиях - не очень. Ведь жизнь миллионов людей напрямую зависит от «самочувствия» градообразующих предприятий. Как достичь целей майских указов и решить задачи национальных проектов в моногородах?

СКОЛЬКО ТАКИХ ГОРОДОВ

Современные градообразующие предприятия в моногородах - основа базовых отраслей промышленности. Автор фото: Дмитрий ЧАБАНОВ

В России 321 моногород. В них живут 14 млн человек, 10% населения страны. Исторически профиль моногородов - базовые отрасли российской экономики: машиностроение, металлургия, добыча полезных ископаемых и химическое производство.

В Уральском федеральном округе 37 моногородов. На их экономику приходится четверть инвестиций в основной капитал Урала. Предприятия моногородов Челябинской области отгружают половину производимой в регионе продукции. Таким образом, достижение целей майских указов и решение задач национальных проектов в моногородах имеет стратегическое значение для государства.

До недавних пор единственной реальной возможностью для развития моногородов оставалась корпоративная социальная ответственность (КСО) градообразующих предприятий. По советской традиции к ним перекочевала обязанность содержать социальные объекты и инфраструктуру в муниципалитетах. Надо отдать должное инвесторам - они прилагают максимум усилий, чтобы создать благоприятные условия для сотрудников и членов их семей. Это позволяет удерживать кадры и обеспечивать развитие производства. Но сейчас стало очевидно - усилий только крупного бизнеса недостаточно.

Социально-экономическая ситуация в моногородах непростая. Если градообразующее предприятие работает исправно, то состояние городской среды и качество инфраструктуры зачастую оставляет желать лучшего. В итоге молодежь уезжает, едва окончив школу.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ УЕЗЖАЮТ

Садик №9 до реконструкции. Фото из архива РМК.

За пять лет численность моногородов сократилась на 50 тысяч человек. Уезжают молодые люди и лучшие кадры. Как сообщил полпред президента в УФО Николай Цуканов, согласно опросам, 24% жителей моногородов готовы сменить место жительства, если проблемы территории не будут решаться. Недовольство вызывают состояние медицины, социальной сферы, качество оказания услуг ЖКХ, комфорт городской среды и другие вопросы.

Старый заводской спортзал. Фото из архива РМК.

В российских моногородах живут 14 млн человек. Это 10% населения страны. Вклад базовых отраслей в ВВП страны - 25%.

Учитывая, что такие муниципальные образования дают четверть ВВП страны, нынешнее положение дел несет риски для системообразующих отраслей российской экономики.

- Нужно активнее решать насущные проблемы моногородов, - считает Николай Цуканов.

БИЗНЕС ПЛЮС ГОСУДАРСТВО

Полпред президента в УФО Николай Цуканов (второй слева) и губернатор Челябинской области Алексей Текслер (третий слева) договорились вместе отстаивать интересы уральских моногородов в Москве. Автор фото: Андрей ЗАХАРОВ

Этому вопросу было посвящено недавнее выездное совещание под председательством полпреда президента в УФО. Мероприятие прошло в городе Карабаше - одном из 16 моногородов Челябинской области. Градообразующее предприятие в нем - «Карабашмедь» «Русской медной компании». Место выбрано не случайно - результаты работы крупного инвестора, положительный опыт и пример социальной ответственности здесь хорошо заметны.

Участники выездного заседания посетили отремонтированный детский сад №11 в Карабаше. Фото: пресс-служба РМК

С 2010 года на развитие социальной инфраструктуры и реализацию благотворительных программ в Карабаше РМК направила 1,5 млрд рублей. Еще 800 млн вложат в течение 2020 - 2022 годов. На эти средства построят плавательный бассейн, жилой квартал и газовую котельную. Кроме того, реконструируют третий по счету детский сад.

- Мы видим яркий пример социальной ответственности бизнеса. Хотелось бы, чтобы в других городах подобные примеры были такими же яркими, - заявил Николай Цуканов. - Но бизнес не может полностью взять на себя затраты в развитии городов. Нужно привлекать и дополнительные деньги, в том числе из федеральных программ.

СОЗДАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ

Задача государственной важности - сохранить кадровый потенциал территорий. Как подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер, развитая инфраструктура и отсутствие социальных проблем на территории является первостепенным фактором ее инвестиционной привлекательности.

Новый универсальный спорткомплекс "Металлург". Фото: пресс-служба РМК

- Мы работаем с каждым градообразующим предприятием, помогаем их развитию и обращаем внимание на социальную сферу, на то, чем живут граждане этих городов. Выявили все основные проблемы. С ними разбираемся, - сообщил Текслер.

Занятие в спорткомплексе «Металлург». Фото: пресс-служба РМК

Правительство региона планирует активно привлекать ресурсы, выделяемые в рамках нацпроектов. В прошлом году на моногорода Южного Урала было выделено около миллиарда рублей. На 2020 год запланировано полтора миллиарда, а в 2021-м сумма достигнет 1,8 млрд рублей.

Включение государства и региона в решение проблем моногородов на новом уровне имеет стратегическое значение.

Занятие в спорткомплексе «Металлург». Фото: пресс-служба РМК

СРЕДА ПРИВЛЕКАЕТ ИНВЕСТИЦИИ

В Карабаше за счет федеральных и региональных средств областное правительство рассчитывает решить целый комплекс инфраструктурных проблем.

- Эти проекты касаются каждого жителя Карабаша. Их реализация позволит уменьшить отток населения, снизить уровень безработицы и улучшить экологическую ситуацию, - считает Станислав Мошаров, замглавы Челябинской области.

Для комфортной городской среды необходимы современные объекты для культурного досуга. В новом ТРЦ, который в Карабаше строит РМК, будет два кинозала. Фото: пресс-служба РМК

- Мы в компании, как и все жители Карабаша, приветствуем анонсированные проекты, - говорит председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин. - Компания чувствует ответственность за этот город. Мы с самого начала понимали, что не только модернизация завода, но и вся социальная нагрузка ляжет в первую очередь на нас. Сейчас у государства есть возможность участвовать, и нам будет гораздо проще вместе улучшать здесь жизнь и нести социальную нагрузку.

Эффект от частных инвестиций в соцсферу моногородов налицо (на фото - карабашский детский сад № 9, реконструированный на средства РМК). Фото: пресс-служба РМК.

С 2004 по 2019 год РМК направила на модернизацию и повышение экологической безопасности завода «Карабашмедь» более 22 млрд рублей.

Карабаш - пример успешного развития моногородов в Уральском федеральном округе.

кстати

2,5 млн человек проживает в моногородах Урала. На их экономику приходится четверть инвестиций в основной капитал региона.